韓國實力型男李昇基孖李熙俊主演的tvN新劇《Mouse》昨日迎來第20集大結局，當中被證實是殺人魔的李昇基親手殺死殺人魔父親安在旭，同時自己亦迎來死亡。由於衝擊性的結局，令到昨日一集收視比上周一集的5.603%收視升至6.246%，遺憾未能再創收視新高。

遺傳暴戾基因

《Mouse》講述兩位不同性格的刑警，李昇基飾演的正直刑警，與李熙俊飾演為報仇而無視法律的刑警，兩人在追捕連環殺人犯時發生的連串故事。不過李昇基事實上是殺人魔的兒子，他亦遺傳了父親安在旭暴戾的一面，隨着劇情的推進，亦終於證實了他亦屬連環殺手。

為李熙俊報仇

而李昇基接受完開腦手術後性情大變，他亦決心為以往犯下的事情贖罪，並要求李熙俊拘捕自己。李昇基承認所有殺人罪，同時亦不提出上訴，於進行審判的過程中更被判死刑。李昇基成功與安在旭關在同一個監房，並親手殺死安在旭，為李熙俊報仇，而他亦因為手術後遺症而痛苦不已，最終他向所有人道歉後亦離世，結束了邪惡的人生。

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