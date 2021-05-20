32歲日本「國民老婆」新垣結衣宣佈結婚，消息震撼日本及亞洲各地，星野源與結衣閃婚可謂對不少fans帶來極大打擊，除有fans要向公司攞「失落假」引起熱話外，當地傳媒更估計兩人婚後，若肯以夫妻檔姿態拍廣告，身價可高達1億日圓（約713萬港元）。

新垣結衣同時亦決定離巢，跟效力20年的LesPros事務所滿約後改以自由身繼續接job，一直傳出結衣打算離開LesPros，而該公司曾力捧的能年玲奈、清水富美加，數年前先後鬧出合約風波不歡而散，身為一姐的結衣BB表示雙方仍會保持良好關係，但卻傳出她此舉是準備淡出幕前，當夥拍小栗旬的NHK大河劇《鎌倉殿的13人》安排明年播出，該劇被指很可能是結衣BB的最後作品，或拍罷《鎌》劇或於2023年全面引退，有日媒形容，結衣BB嫁人成為本世紀最大衝擊的藝人婚訊，轟動程度不遜於山口百惠1980年宣佈嫁三浦友和之消息。

對於近年每逢有日本女神結婚，日股都必定下跌，結衣昨日宣佈結婚，巧合地，日經指數收市報28,044點，跌362點，當天日本股市亦成亞太區表現最差指數；及至今早，股市再低開13點，下午至收市終回升了53點，令這個都市傳說被指沒有靈驗。

此外，與星野源多次拍檔的29歲女星高畑充希，今日出席頒獎禮亦戥對開高興，自言相當happy。

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