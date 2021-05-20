馬德鐘、胡定欣、敖嘉年、 朱慧敏夫婦、周家怡與陳庭欣等，今天於荔枝角出席由馬德鐘太太張筱蘭的新書《健康長壽：香港實證研究》發佈會。

馬德鐘見證太太張筱蘭由籌備到新書面世，感動又興奮，而張筱蘭指老公以前是一名「食肉獸」，亦試過酗酒，現在變成素食愛好者，一家也變得健康，馬德鐘說：「已過身嘅爸爸曾經中風，當時醫生話冇嘢可以做，真係好心酸，我唔想自己去到呢個情況，大家都想老得嚟都要健康。」經過近2年食素後，馬德鐘的面色轉變了，他笑言：「呢個就係坊間話我『整容』嘅真相囉！」問馬德鐘買了多少本書支持太太？他笑說：「我畀錢印㗎。」

張筱蘭表示出書心情抱平常心，新書由2018年開始籌備，其間經歷很多沙石，幸好得到老公支持，她笑說：「因為嗰段時間老公忙拍劇，自己先可以專心寫書。寫書期間經歷咗奶奶2019年1月大動脈撕裂離世，我媽媽肺腺癌，今日係我媽媽過身100日，寫書係為讓大家關注健康的重要性，希望健康地長壽，減輕家人負擔，優雅地離去。」提到爆老公酗酒一事，馬德鐘緊張澄清自己只是應酬時飲少量酒，張筱蘭更當面跟老公道歉，指自己理解錯。

著名編劇鄧特希盛傳公司欠債，曾合作《壹號皇庭》的馬德鐘表示：「我同佢近年都冇乜聯絡，所以我都唔係好清楚佢嘅狀況。」會致電對方問候嗎？他說：「我冇佢聯絡，但係都希望佢冇事，順順利利。」

另外，胡定欣表示本身仍未是素食者，她說：「我今年40歲，身體開始有變化。而家應該要等年輕嘅一代知道，喺自己身體仲健康嘅時候應該要好好調理心態。」問到可有壞的飲食習慣？她笑言：「煎炸嘢反而少食，因為會影響皮膚，尤其開工嘅時候一定唔食，每次行超市都盡量避開零食區，但我鍾意飲酒，會酌量咁飲，而家會提醒自己唔可以過量。」近日定欣跟陳豪學沖手工咖啡，問到那麼忙碌，豈不是沒有時間拍拖？她說：「順其自然啦，有健康身體先可以做其他嘢。」會否擔心年紀太大，想過雪卵？她說：「呢啲又係另一樣嘢，暫時未有打算，交畀我自己處理啦，每個人都有不同計劃嘅。」

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