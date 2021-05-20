由趙權、任瑟雍、昶旻及鄭珍雲組成的韓國男團2AM，於2008年出道，曾推出《死也不能放開你》、《這首歌》、《朋友的告白》等經典歌曲，但至2015年起成員先後因約滿而離開舊東家JYP事務所，四人分開各自活動，並強調組合不會解散。

fans喜訊

相隔6年，今日就有報道指2AM有望重組繼續活動，令fans大感驚喜，外界亦十分關注。對於被爆再重組，趙權透過現時所屬的CUBE事務所表示：「正積極討論中。」而鄭珍雲所屬的Mistic Story直言：「正討論2AM專輯。」似乎重組一事已落實，並計劃於年內推出新碟回歸樂壇，到時將是組合繼2014年的專輯《Let’s Talk》後，事隔7年再出新碟。

停工至今

對於2AM有望重組，fans當然十分歡迎及支持，不過34歲成員任瑟雍去年捲入涉撞死人的意外，雖然警方認為事故是行人過失所致，任瑟雍沒有超速、沒有酒後駕駛，他亦已被判罰款700萬韓圜（約48,000港元），但不時仍有網民提起此事。而發生事故後，任瑟雍一直停工至今，但仍有低調更新IG，未知他會否以組合重組為契機，回歸演藝工作。

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