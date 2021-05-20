韓國男團BTOB的26歲前成員鄭鎰勳，去年被爆涉毒長達4至5年，更疑入伍避風頭，立即引起爭議，他之後宣佈退出組合。鄭鎰勳涉毒案於上月在首爾中央法院進行一審，案情指他花了93萬購買大麻，並吸了161次，而他在庭上承認控罪。

案件今日在首爾中央法院進行二審，鄭鎰勳今日身穿黑色西裝到場，但結束審訊離開法院時，面對追訪的傳媒時未有發言，僅低頭迴避。據悉，檢方向法院求刑判處鄭鎰勳入獄4年，以及罰款1.33億韓圜（約91萬港元）。

「抱歉讓信任的人失望」

在最後陳詞中，鄭鎰勳表示：「明明應該要成為他人的榜樣，卻因這樣的事站在這裏，讓信任我的人失望，感到很慚愧、很抱歉。這件事讓我回顧了人生，也讓我明白了過去的自己有多愚蠢，通過此事得到覺悟，承認改過自新、不再羞愧地生活下去。」其代表律師亦求情：「被告年紀輕輕就作為作曲家及練習生進行演藝活動，受到了很大的壓力，用了錯誤的方法去減壓，已經深刻反省中，所以希望法官能從輕處理。」而最終宣判將於下月10日進行。

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