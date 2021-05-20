今日是一年一度的「520」，本來是大家向愛的人表達愛意的日子，但偏偏有「新疆第一美人」之稱的36歲大陸女星佟麗婭選擇在今日宣佈跟現年43歲、曾執導電影《唐人街探案》系列的丈夫陳思誠離婚，結束7年夫妻關係。佟麗婭與陳思誠離婚本來對大陸來說也算是今日娛圈中數一數二的新聞，不過因為「離婚」疑似與官方「520」的「主旋律」不同，故最後被微博封鎖他們離婚的相關詞彙，離婚的新聞亦由本來在熱搜榜排行第一，變成消失得無影無踪。

今年1月，大陸政府為保護婚姻，實施了「離婚冷靜期」政策，目的是希望打算離婚的人不要衝動，亦不讓家庭中的無辜者因此受傷。而據官方指政策實施後第一季離婚人數較去年第4季大幅下降超過7成，但正當離婚率下降，再加上「520」在大陸是結婚登記高峯期之一，佟麗婭與陳思誠選擇今日公佈離婚當然是犯了大忌，雖然兩人離婚消息傳出後，即登上微博熱搜榜首位，但在兩小時內極速被落架，榜首位則變成在大陸不算很紅的藝人王彥霖結婚。

一眾大陸網民對這種「和諧」的做法似乎並不欣賞，留言指「520」不容許看到離婚在熱搜榜上是「神操作」、「佟麗婭陳思誠離婚這麼大八卦沒在熱搜上有點不科學」等，雖然佟麗婭陳思誠離婚新聞在熱搜榜中被撤走，但當網民在討論微博撤走離婚新聞時，「撤熱搜」這3個字卻成為微博熱搜，認真諷刺。

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