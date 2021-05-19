日本AV女優中尾芽衣子報稱1996年出生，於2015年出道以來拍下大量AV。她近日在香港人氣急升，事緣有連登仔日前在留言版以「呢條女好似姜濤」為題留言，還貼上她的AV封面相，無論表情和外貌都似足MIRROR風頭躉姜濤。

比G.E.M.更相似

人氣組合MIRROR早前舉行一連六場演唱會，有網民將演唱會海報改圖，將12位成員由男變女，眼仔睩睩兼化上濃妝的姜濤被指與鄧紫棋（G.E.M.）十分相似，而其他成員亦秒變朱晨麗、石原聰美、Selena Gomez、A-Lin和Cammi。不過，近日有連登仔發現，報稱24歲的日本AV女優中尾芽衣子比G.E.M.更似姜濤！

在連登仔貼出的AV封面《絕對服從噴霧》中，眼矇矇的中尾相當入戲，完全表現出「精神崩壞」的樣子，與姜濤撞樣。她在封面相中露兩點，片中又要與肥胖老坑肉搏，可惜礙於女生男相的關係，在AV界出道多年仍然半紅不黑，有本地網民看過「女版姜濤」後，忍不住大喊崩潰！

這又難怪網民反應激動，因為年僅22歲的姜濤在香港吸納不少老中青粉絲，其廣告更是隨處可見，但AV界竟然措手不及殺出一個「偽姜濤」 ，將男神形象摧毀。中尾和姜濤的人氣相差一大截，在twitter只有不足三萬個粉絲，她不時貼上生活相，最愛嘴嘟嘟扮可愛自拍。

港台星屢中招

其實除了姜濤外，過往亦有不少香港和台灣女星被指貌似AV女優，當中波多野結衣因長相甜美、身材好，有「暗黑版林志玲」之稱。另一神級AV女優吉澤明步因與鄧麗欣（Stephy）撞樣，被形容為「暗黑Stephy」。而吳若希剛出道時，被指似羽田愛，網民還幫她改花名為「羽田若希」。此外，模特兒Rose Ma、蔡思貝和謝安琪亦分別被指似明日花綺羅、希島愛理和友田彩也香。