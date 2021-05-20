韓國女歌手BoA的39歲胞兄權順旭，上周突然在IG發長文自揭患腹膜癌第四期，而公開的診斷書更表示其壽命只剩下三至六個月，令不少網民大感震驚。

1年入院8次

權順旭今日再度更新IG，並公開了抗癌的近況，明顯可見其臉頰比之前消瘦不少，但精神似乎不錯。面對病魔，權順旭坦言想希望奇蹟會發生，亦感謝為他打氣的所有人。權順旭表示：「過去1年共入院8次，經歷過要緊急做手術的情況，家人收到6次病危通知而趕來醫院，以前我都不太相信醫生的話，對於患病一事也不害怕，但這次真的感到生命的危機。」

壓力大發病

權順旭續指：「因為腸道閉塞而入院兩次，卻沒有任何好轉，就算去其他醫院，結果都一樣，其間換了一次抗癌藥，似乎有點效，因為沒有掉頭髮，但卻變得無法進食，現時治療都似乎沒有作用。」權順旭又指自己因壓力太大而發病，所以叫網民要愉快地生活：「前幾年第一次發病，當時一年製作70部作品，地獄一樣的拍攝現場、職員之間的糾紛，不論公司營運、個人問題以及所有事，都形成無處可躲的壓力。我現時仍會接受治療，因黃疸很嚴重，所以一直在用抗生素，加上肺炎，似乎患癌真的會引發所有併發症。」

妹妹打氣

雖然權順旭似乎語帶絕望，但BoA就未有放棄，仍有留言鼓勵哥哥：「在我眼裏永遠都是帥氣的哥哥，拿出像你的勇氣，克服病魔吧，而且哥哥現在氣息看起來更好了，我愛你哥哥。」

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