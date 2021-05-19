32歲日本「國民老婆」新垣結衣，昨日與比她大八年的男歌手星野源宣佈婚訊。兩人自2016年演出日劇《逃跑雖可恥但有用》結緣，多次傳出撻着，不過昨日結衣所屬事務所指，結衣與星野源是於拍畢今年1月播出的《逃恥》新春特別篇後，才開始以結婚為前提交往，之後決定結婚。結衣同時宣佈退出事務所，但會以個人名義繼續演藝圈工作。

日本女神近年陸續結婚封盤，傷盡不少男粉絲的心，繼去年石原聰美閃婚後，日本「國民老婆」新垣結衣昨日與一同演出日劇《逃跑雖可恥但有用》的男歌手星野源，發聯署聲明宣佈結婚。星野源昨午在Ig發表聲明：「在這個困難的時期，雖然是我的私事，但我，星野源與新垣結衣結婚。以前像這樣的形式報告，相信是我病倒暫停活動的時候。今次在這個時候，能夠向擔心我和支持我的，報告這個喜訊，感到十分開心和感恩。從今開始，我們兩人會合力，努力經營安穩的生活，我亦會努力音樂和演出工作。」

同時宣佈離巢

結衣除在fan club發表喜訊外，同時宣佈離巢現在所屬的事務所：「我與LesPros Entertainment合約完結，今後會以個人名義繼續演藝活動。在工作了剛剛20年的日子，向大家宣佈這個消息，就像迎接第二次成年一樣，再次感到當時對於未知事情的不安和希望，十分不可思議。」結衣又指事務所仍會繼續支持她的工作，幫她建立形象。而結衣上月落實演出NHK大河劇《鎌倉殿的13人》，飾演主角小栗旬的初戀情人，劇集預計明年1月播映，相信這會是結衣婚後首部播出的劇集。

結衣所屬事務所昨回應日本傳媒，指結衣與星野源是拍攝完今年1月播出的《逃跑雖可恥但有用 加油吧人類！新春特別篇》後，才以結婚為前提開始交往，之後再決定結婚。事務所亦強調雖然兩人已經宣佈結婚，但實際仍未登記，未來會找一天到相關部門進行入籍申請。對於為何選昨天宣佈婚訊，一對新人表示自從兩人交往後，就一直討論何時公佈婚訊，後來考慮雙方的工作後，就選定昨日公佈。而結衣與星野源兩人目前並未同居，結衣也沒有懷孕，未來婚禮還有登記時間等都還會再討論。

預演湊B生活

星野源與結衣在2016年拍日劇《逃恥》結緣，劇集風靡整個亞洲，令兩人登上事業高峯，當時已有傳出他們戲假情真，因秘密撻着而拒絕拍攝《逃恥》續集，在2018年更有日媒報道星野源搬到結衣所居住的大廈，還指男方刻意入住同層的隔籬單位，但兩人一直未有承認戀情，傳媒也沒有拍下他們交往的證據。今年1月初，《逃恥》新春特別篇播出，結衣與星野源延續兩人劇中的「婚姻生活」，故事講述兩人因為時事、疫情改變生活方式，結衣在劇中陀B，面對懷孕期間的生理不適、申請侍產假等問題，獲得觀眾激讚劇情貼地，劇中也有不少兩人湊B畫面，沒想到竟是另類「預告」，為這對現實情侶作模擬的練習。

【網民哭喪】鬧星野源襯唔起女神

新垣結衣與星野源閃婚引起網民熱議，雖然有人送祝福，但更多結衣粉絲對此感到難以接受。有人在討論區以「新垣結衣結婚哭喪區」為題開post，粉絲紛紛留言發洩︰「喊咗出嚟」、「唔想生存了」，更有人上載劇集《大時代》中，鄭少秋飾演的丁蟹掟兒子落樓一幕。

討論中，有不少男粉絲以粗口大鬧星野源，踩他身形矮，配不起女神︰「點X解係呢個垃圾」、「完全唔襯，又矮」，更睇死兩人冇幸福︰「又矮又樣衰遲早離」、「離婚率好高，明星配對，始終都係相見好同住難，唔睇好場婚姻。」