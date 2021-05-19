話題節目《ERROR自肥企画》昨晚一集輪到何啟華（Dee哥）登場，他帶女模Liz到荒島求生，自稱曾在日本、台灣及柬埔寨接受過求生訓練的他對今次的企劃顯得極有信心。他為了生火取暖及煮食，不惜當場剪腋毛當火引，而他生火時，更被燒旺的火頭向他正面燒襲，火燒眼眉！

自封「俏博士」的Dee哥，一上荒島就與Liz搵島上被遺下而有用的垃圾，他們執到尼龍繩、魚絲及大塊膠墊等，接着便找地方建立休息的地方。原本Dee哥打算在鏡頭前拋書包、賣弄自己的知識，卻遭工作人員及Liz等吐糟嫌棄。後來Dee哥改去石隙找蟹仔作魚餌，打算釣魚當晚餐，在他向綜藝之神求助下，成功讓他釣到一條火點魚。

被遺下獨瞓沙灘

之後Dee哥將Liz執回來的乾樹枝和枯葉等堆起，再用尼龍繩的纖維卷起生火，他更教用體毛做火引會更易生火，遂叫Liz即場剪腋毛。雖然看上去似搞笑居多，但Dee哥成功生火，在他向着火堆吹氣助燃火勢時，突然一下搶火，火勢突然變猛，燒向Dee哥正面。Dee哥即場被嚇窒，Liz亦即慰問，幸好沒有發生意外，而Dee哥亦未有退縮，繼續處理火堆。

至晚上，原定在上島時設置的休息處瞓覺的他們，最後只有Dee哥瞓沙灘，Liz去帳幕中睡，她嫌Dee哥設立的休息處十分簡陋。要穿起膠袋保暖的Dee哥，一度爆粗，又指Liz是懦夫。到翌日早上，Dee哥再發揮野外求生的知識，他以鐵盤蒸餾海水飲用，他與Liz即場試飲，但Liz指水有鹹味，飲到扁晒嘴。Liz讚Dee哥在整個過程中都表現可靠，而且畀到安全感自己，她明言想再跟Dee哥到不同地方野外求生；而Dee哥亦十分滿意Liz的表現，他笑言：「開心有呢個女助手陪同我，為呢個旅程上面增添咗唔少嘅障礙。」

難捨Mike導演

前晚一集，保錡講感受時講到落下男兒淚，Dee哥雖然無喊，但他亦難掩不捨之情：「我覺得好好玩，係一個好大嘅突破嚟，雖然佢唔係一啲咩好新嘅題材，但佢啲畫面，我相信好少香港觀眾喺香港嘅電視、娛樂節目入面能夠睇到嘅一啲嘢。如果我真係有一個機會自己可以拍啲咩嘅話，我都想拍一啲新鮮啲嘅嘢畀觀眾睇到。」

Dee哥又感嘆：「原來我做電視，唔經唔覺已經係第3年，呢幾年對我有好大嘅轉變，即係我由一個冇乜人識嘅人，唔知係屬於KOL定網絡紅人，去到而家成為咗一個……藝人啦，好似經歷咗好多嘢，尤其是同你（格仔導演Mike）呢個團隊，由《ERROR遊1》開始，真係如果冇《ERROR遊》的話，我嘅身位同我嘅世界觀同而家爭好遠，即係遇到你哋，唔知上世做咗啲咩事，你哋又唔知做咗啲咩事，嚟到呢個電視台啦，我哋就成就咗一個tone，一個獨一無二嘅tone，我諗真係有好多artist都好想擁有呢樣嘢，而我哋做到，我哋有囉！希望我哋會再繼續有下一次嘅合作，我……其實係會好唔捨得你哋。好想再一齊出埠呀！好想再一齊去做啲黐線嘢。」最後Dee哥與Mike握手講完句「有今生，冇來世」便為這一集畫上句號。

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