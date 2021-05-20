太極《Rainbow After Rain》原定去年12月假在西九文化區開騷，受疫情影響而延期，今日他們現身九龍灣宣佈將會改為於8月7至8日在紅館舉行演唱會。

原本太極6子開騷，現因隊友唐奕聰（Gary Tong）早前突然離世，變為5子，太極的隊友已抹去悲傷，今日重提Gary Tong已經可以談笑風生，他們表示在炎夏日子搞騷，能在室內舉行是Gary Tong的幫助，劉賢德說：「呢個期真係『神期』，呢個期本身唔係我哋預料，加上嗰段時間有Hi-Fi騷，真係雙喜臨門。」8月16日是Gary Tong的生忌，在這日子前開騷，他們笑說：「可能佢喺後面發功，呢個期係佢想嘅，而家夢想成真，佢到時『放假』嚟睇騷。」

黃丹儀頂替彈Keyboard

原本由Gary Tong負責的Keyboard位置，現由黃丹儀頂上，眾人答應對方會收歛少說有味笑話。到時也會請Gary Tong生前曾合作過的朋友來說故事兼合唱，鄧建明（Joey Tang）謂：「佢有好多故事我哋都未必知，到時大家會合唱太極重未唱過嘅歌。」盛旦華則指Gary Tong一直希望做概念大碟，今次終能成願。他們已久未開騷，期望藉今次與歌迷聚會，他們說:「見多一次就一次，都唔知下次幾時開騷，有冇下次都唔知。」

Ricky夢夢抗拒合照

另外，成員朱翰博（Ricky）傳與戴夢夢復合，Ricky沒正面回答是否愛火重燃，只說：「你係咪講上次入馬場？今次個騷佢係其中一個投資方代表，我哋已經變咗家人關係，互相照顧，佢之前搬屋我都有幫佢設計，同埋搬吓嘢，互相關心，係真正嘅朋友。」直言2人合作也不會尷尬，但記者要求2人合照時，他們極之避忌，要在現場的人慫恿下才肯一堆人合照。

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