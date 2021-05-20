恭喜沈卓盈正式加入新手媽媽行列，日前誕下重6.2磅的小Jayden！她今日在IG分享與經營內衣生意的富商老公杜灝標（Calvin）及囝囝一家三口、穿上粉藍色家庭裝的溫馨合照， 沈卓盈在帖文寫道：「想不到小小的寶寶，卻有大大的喊聲，爸爸剪臍帶好鎮定，媽媽成個過程就好緊張。」她表示見到寶寶一刻很感動，亦感恩生產過程一切順利：「現在媽媽和寶寶都很好，感謝Dr Lee和細心護士姐姐們的照顧，真正的長途戰現在正式開始。」不少同樣已是媽媽級的圈中人，梁麗翹、宋熙年、Coffee林芊妤、陳凱琳及許芷熒等留言祝賀，相信她們很快可以組媽媽團，交流湊Ｂ攻略。

沈卓盈說：「為我接生嘅姑娘話BB喊聲好響亮，老公陪我入產房開刀分娩，仲親手為BB剪臍帶。成個過程她順利，生嘅時候真係好緊張，當聽到BB喊聲同見到佢嗰刻，忍唔住喊起嚟，老公同我一齊見證BB出世呢個寶貴時刻，真係好感動！屋企人話BB嘅額頭同嘴仔似爸爸，對眼同個鼻就似我，我覺得BB睡覺果時好似爸爸，眼仔碌碌嘅時候就好似我。」她表示未有特別上堂學湊B，只是邊湊邊學，身邊的朋友亦給她大量溫馨提示，她說：「我已經有晒心理準備，第一次幫BB換片嘅時候，佢已經請咗我同老公飲茶，一日請咗2次，真係又狼狽但又好好笑，雖然而家湊B比較辛苦，又攰又唔夠訓，但係每一個過程都好享受同開心。 而家只希望健健康康，食得又瞓得。自己都為Baby Jayden做好哂準備，經歷人生另一個新課程。」沈卓盈其後回覆《蘋果》表示，囝囝於母親節前出世，直言是最好的母親節禮物。

自今年元旦，她在社交平台分享喜訊後，不時大方分享又靚又性感的孕照，上月生日時更到酒店staycation兼影靚相，陀住8個月BB的她手腳仍然纖瘦，令人羨慕。而且，Calvin對太太亦寵愛有加，拍照時為她充當助手之餘，亦不介意擔當「人肉道具」，陪住沈卓盈周圍去、周圍影。如今終於與小Jayden見面，當然要好好留住珍貴時刻，相中沈卓盈望着BB，被老公從後抱住，三人從此展開新生活，幸福之情不言而喻。

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