193郭嘉駿自封「最接近神嘅男人」，早前寸爆TVB「收視點得嗰幾百部電視機」直線抽擊曾志偉，完全顛覆一個新人應有的謙虛態度。不過，今時今日的香港，能夠「講真話」實屬難能可貴，難怪獲封娛樂圈清泉，IG followers更領先5.3萬拋離萬人迷姜濤，成為ViuTV人氣王。

好艱難才能「攝期」做到專訪，193鏡頭後難掩疲態，但埋位後即好醒神，一開始7條快問快答，想炸TVBuddy定炸Sound Bear？他不加思索說：「Sound Bear死過好多次，形象好似好軟弱；TVBuddy好似好強好硬淨，好想炸吓！」最想用乜懲罰Mike導？即答：「要佢食屎。」

唔怕得罪大台、唔怕激嬲導演，是戲還是真心話？193收起笑臉認真地說：「入ERROR時有傾過，我係需要一個黐線嘅形象，我係好鍾意講真話，唔理人嬲唔嬲都好，大家都覺得我係應該要黐線啲去譁眾取寵，（目的）要畀人一個記憶點，呢個係我嘅character。但其實我係一個好認真、唔係好鍾意講嘢嘅人，冇人信啦，當然。因為觀眾睇節目，一定覺得我係點就點，純屬所有嘢係訓練出嚟，為勢所迫囉。」193攤開雙手，表情帶點無奈。

最怕講夢想：好娘

《全民造星》他40強止步，但受到花姐賞識，與肥仔、阿Dee及保錡組成騎呢男子組合ERROR，193自言是眾人之中最缺乏自信的一個：「入行前唔會無啦啦問人『你知我咩料』，係入行後要表現到好有自信，先用呢句說話去present到自己好犀利。其實初入行我係絕對冇自信，《造星》個個識唱歌跳舞，而我係一個跳唱新手，對比其他人係冇自信。」

他曾經問過花姐為何選擇自己，「可以讚自己？花姐咪話我都聰明之類，識處理同點做好件事，而唔係鏡頭前懶洋洋、好廢，嗰啲係形象。啲人成日話你咩都唔識，其實我都識好多嘢吖，我都真係好認真去學，但唔需要畀觀眾睇到，如果有一日有呢個成果大家就會睇到，唔需要成日同大家講我好努力做緊邊樣嘢，做緊咩咩咩，我成日見到啲咁嘅人，覺得好娘！你唔好成日提自己夢想係咩、自己幾努力，呢行全部人都努力㗎啦，咁咪畀人睇到你係咩囉。」

時而無厘頭，時而言之有物，真正的193當然不是一個「廢柴」。他曾是南華籃球少年隊成員，早前《ERROR自肥企画》其中一集，半場遠射一球神準命中，便知他落過不少苦功；他曾就讀Band 1中學，並畢業於英國班戈大學心理學系榮譽學士。「我人生好跳，喺香港讀文科，英國讀理科，讀完心理學返嚟又做時裝，無啦啦去咗做演員。其實有諗過讀教育心理學嘅碩士，但當時自己任性，突然好鍾意fashion ，之後就返唔到轉頭，屋企人冇講啲乜，但我知佢哋係support，開心就得。」

香港人鍾意睇人仆街

ERROR出道兩年多，由不多人談論到忽然爆紅，可說苦盡甘來。「《花姐ERROR遊》差唔多係開台以來最高收視，但兩年幾前ViuTV真係冇咁多人睇，我哋都唔理搏到盡，但係灰嘅，因為咁辛苦，尤其嗰排社會事件，播《花姐2》自己覺得好好睇，但好似冇乜noise，而家大家睇番，我哋同幕後團隊總算冇白費，用TVB slogan『全力以赴』，總有一日有人睇到，只係遲定早。」

四子付出過不少心血，當中甜酸苦辣更是不足為外人道，除鏡頭前經常要肉體受罪，193更要犧牲色相。「我係絕對抗拒扮女人，但因為我扮冇咁嘔心。初出道唔識推，覺得自己好胡鬧，唔知為乜，但現在都推咗好多，無論節目同廣告都係。」問到最傷身一次，他說：「咪幾千隻曱甴轟落嚟，我條頸係損晒，因為腳有倒刺，好污穢有細菌，沖涼好揦，搞到要食藥，隔兩個鐘後仲要食辣。其實都有叫過佢（Mike導）唔好咁變態，但我知香港人最鍾意睇人仆街，你越仆街佢就越開心、越多人睇。咁Mike導係拿捏到嘅，唔需要去到《真PK》嘅自虐程度，而係少少黐線嘅觀眾群啫。」

粉絲年紀層去到60歲

在《ERROR自肥企画》的助攻下，193自言現在的粉絲年齡層已經去到好闊，「我啲fans好多原來係小學雞，但話60歲阿媽都睇，心諗，吓，你阿媽60歲但睇我俾人彈『賓X』？唔得㗎喎，哈哈。」他自言對fans十足生神仙：「個個話我有求必應，寧願犧牲自己瞓覺時間都抽時間陪佢哋，易地而處，人哋企喺度等咗你五個鐘收工，都係想同你影張相，你唔係唔影呀嘛，但有時都會諗好似冇咗個明星架子，自己都有迷思。」他直言騎呢形象已不能回頭，「我簽ViuTV嘅時候，只係話做藝員，點知入ERROR之後一去不返，已經冇人覺得我可以做正經嘢。你諗吓我得罪咗隔籬公司，仲唔去求金生（金廣誠）、魯生（魯庭暉）續多我廿年約咩。」

最矮女朋友只有149cm

193今年已經31歲，提到與「女版Dee哥」陳海寧的緋聞，他立即封嘴，他承認過去有「數唔到咁多」的戀事，但揚言揀女朋友只講feel，不講身材：「最緊要白，一白遮三醜。以前試過最矮的女朋友只有149cm，最高都唔過170cm，證明我呢啲係講真感情，唔係只睇肉體同外表，最重要搵到一個開心同唔開心都可以一齊分享嘅人。」

而公認唱歌難聽的193，最近有機會推出由他親自作詞的新歌《睡到三點》，他表示要特別多謝Travis免費教他唱歌。問到會否聽從葉劉淑儀意見去大灣區發展，193用半鹹淡國語說：「『你知道我會去大灣區嘛，我唱了那個大灣區，我歡迎你，好厲害。』但我覺得我嗰種搞笑方式，唔能夠用普通話搞笑，我知道香港群眾需要啲乜，而且我只識唱廣東歌，除非有一日佢好接受廣東歌，我咪有機會上大陸發展，唔係我會繼續keep住。」

經一事長一智，193自言以後會小心言行，但不覺得是靠曾志偉升人氣：「冇話多謝邊個唔多謝邊個，最多謝網民關注我哋，其實呢件事唔係好關志偉哥事，我不嬲都係咁講嘢，只係冇乜人留意，唔知我咁黐線。嗰件事我最後悔，我講嘅數據全部正確，但唔應該用『老嘢』去形容，用老一輩聽落舒服啲，我要學識keep住真實同率直嘅自己，但都要顧慮少少言詞同修飾，停一停諗一諗。」

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