台灣疫情持續升溫，身在當地的黃秋生今日在facebook發文，批評仍然不戴口罩上街的人，有網民留言反對其論點，氣得他嬲爆反擊，叫對方「用下你頸上面個裝飾品啦」，獲得大量網民留言力撐。

秋生正在台灣拍攝節目《開著餐車交朋友》第二季，惟受疫情大爆發影響，拍攝需要延期，他疑因為看了網上影片，見到有人不戴口罩還與人爭執，今日在facebook寫道：「真的不懂，戴口罩真有那麼困難嗎？在新聞上看到不少例子，不戴口罩還駡人，大多的理由都近似，『我有病嗎？你是醫生嗎？』 不是你有病，而是怕别人傳播給你，而你又認為自己沒病，傳給别人哦。戴口罩是公民責任。他們這樣的過激反應，就算不是有傳染病，從不太正常的情緒看來，極可能算是精神異常吧？至於勸告的人是否醫生更加無關緊要，這叫常識，公民責任，公德心，而且，現在不戴口罩是犯法的。道理講不通的人我們稱呼為野蠻人。」

對於秋生的觀點，不少網民都讚好，但亦有少數網民對秋生的話似乎「聽不入耳」，更留言反駁他，其中一位網民認為，人與人之間本來不會戴口罩，指疫情令戴口罩變成合情合理的事，認為戴不戴口罩是個人衞生問題，與公民責任並無關係。雖然，該網民表明不夠膽和秋生拗，只想講出自己觀點，但秋生明顯不接受這番言論，留言反擊該網民謂：「唔食煙唔飲酒都會生癌啦，咁你食多啲啦，乜嘢叫減少傳播機會？用下你頸上面個裝飾品啦！」

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