C AllStar休團3年後宣佈重組，並將於7月24及25日舉行組合的第3個紅館演唱會，首次以4面台表演，4子梁釗峰（釗峰）、陳健安（On仔）、何建曦（Jase）及吳崇銘（King）笑言要鍛鍊好全身肌肉，零死角照顧4面觀眾，4人被分配展露不同的身體部位，On仔笑說：「第一次做4面台，避冇可避嘅狀態，Jace負責股肌、釗峰負責腹肌、King條腿OK，似女人線條，佢可以着中性啲着絲襪；我就露得太多嘞，我就負責露背脊啦。」除了拿手的歌聲，還關心歌迷的視覺享受，認真唔話得！大雙仔On仔笑言未有資格當教練，但一定會一路鞭策隊友。

演唱會以「集合」為主題，大部份演唱組合的歌曲，重回音樂的本身，注重音樂的編排上，他們更坦言會將3年來單飛所得到的力量呈現給大家，他們說：「除咗我哋集合，仲集合埋C Allfans，互相畀能量大家，新、舊歌迷陪住我哋走過唔同難關，過程中互相支持。」提到今次集合後，組合將來的定位，C AllStar表示不需要在名字上有特定一個框架，他們說：「今年我哋會完成專輯，未來未冇落實計劃，唔需要特別定義係休團或係完整。」至於疫情下開騷，他們亦已有心理準備，續說：「暫時都係坐7成半，今日唔知聽日事，交畀上天同團隊，交畀公司處理，唔到我哋做，相信得嘅！準備咗一定唔會嘥。」

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