【期間限定店FENDI CAFFE】

Fendi 於尖沙咀海港城開設FENDI CAFFE期間限定咖啡店，帶來與紐約視覺藝術家Sarah Colemen合作的Summer Vertigo Capsule Collection。人氣男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）和 江𤒹生（Anson Kong）、歌手陳凱詠（Jace Chan）、陳毅燊（ANSONBEAN）、張進翹（Manson Cheung）、盧慧敏（Amy Lo）等今日現身限定店開幕活動，惹來不少粉絲到場，埸面十分熱鬧。

一改平日斯文風格的Ian，一身FF Vertigo圖案total look，他說：「我好鍾意今日嘅造型，大家平日見我通常冇咁型格，多數着西裝、恤衫，但今日全身好多pattern，好signature但又好型格，自己好少嘗試full pattern，所以今日幾開心。」又分享平日的夏日打扮以簡單為主， 「香港天氣比較濕熱，所以都係簡單T恤、短褲，但有時都鍾意有啲layer，好似今日件外套本身係長袖，但又可以變做背心，所以都好適合夏天着。」Anson Kong則以白色恤衫搭配彩藍色長褲，搶眼度十足，「我好鍾意呢個藍白嘅配搭，好似藍天白雲，着上身感覺好輕鬆。」他夏日必備item是短褲，「夏天我會揀一條靚短褲去襯一對colourful波鞋，上身以舒服淨色tee為主。」

問到剛完成演唱會，心情會否有點空虛？Ian說笑指還好，「慶幸大家都好關注我哋，演唱會後都有其他工作機會，所以依然保持喺一個工作中嘅狀態，可以keep住忙都好開心。」他亦透露正在錄新歌，「自己有份作曲嘅作品，同以往都有唔同，之前以慢歌為主，今年會重beat、型格路線，係時候自己有一個轉變。」Anson卻表示極為空虛，又笑說完騷第一天立即打邊爐，「我真係好耐冇食嘢，準備演唱會大家都要on diet，差唔多個幾月冇啖食。」最後也表示即將會有新歌。

Fendi 由即日起至6月底開設「Fendi Caffe」限定店，展出的Summer Vertigo Capsule Collection系列，充滿夏日戶外氣息，以獨特扭曲效果演繹經典FF Logo，並以黃色、藍色、彩色展現出活力感。除了服飾、手袋、小皮具等，更有帳篷、滑板、滑浪板，以及與Polaroid聯名的即影即有相機。另外提供飲品與小點心，為大家帶來最新的打卡好去處。

【Marimekko 70週年限定店】

芬蘭品牌Marimekko為慶祝70周年，特別由即日至月底於金鐘太古廣場開設限定店，店內陽光明媚，充滿各種奪目印花，猶如置身夏日市集。為配合慶祝主題，特別呈獻充滿歡樂色彩的士多啤梨印花圖案，包括士多啤梨、士多啤梨山脈，注入連身裙、T恤等不同服飾設計，以及家居產品中，非常可愛。

為配合慶祝主題，特別呈獻充滿歡樂色彩的士多啤梨印花圖案，包括Mansikka(士多啤梨)、 Mansikkavuoret (士多啤梨山脈)，注入連身裙、T恤等不同服飾設計，以及家居產品之中，非常可愛。本季的其他重點印花還有換上藍色的經典的UNIKKO圖案、由1960至1970年代Majia Isola設計的 Appelsiini (橘子)、 Kaarina Kellomäki 的 Linssi (鏡頭)印花等，同樣為夏日帶來煥然一新的清新感覺。 值得一提，繼早前推出的黑白UNIKKO（罌粟花）圖案70週年限定杯套裝後，踏入生日月份亦推全新的粉色組合。

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