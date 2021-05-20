蔡思韵、朱栢康和柯煒林有份主演的電影《濁水漂流》，將於下月3日上映，該片講述露宿者的故事。三人早前在西環接受訪問，朱栢康和柯煒林在片中飾演染有毒癮的露宿者，拍攝前他們需要減肥，朱栢康說：「之前拍咗兩部打戲，用咗一年半時間上磅練大隻，後來接咗《濁水漂流》，我只有個幾禮拜時間減20磅，唔食嘢去跑山，跑完有少少餓咪食蘋果，去到禮拜尾，我跑山嘅時候爭啲碌落山，即刻去返平地跑；因為之前練到好大隻，肌肉消唔晒，所以你哋睇到我唔係好瘦。」當時十分擔心自己的身形未符合角色，但當朱栢康到深水埗考察時，發現原來都有身形大隻、有毒癮的露宿者，他笑言當刻安樂了。

柯煒林由160磅減至140磅，每次當劇組開飯，他只能食白烚菜：「有場戲講露宿者排隊等拎飯，我拍得好開心，係咁食，係咁扒飯。」朱栢康笑說：「cut咗機，我仲攞埋隔籬嗰盒飯。」蔡思韵在片中飾演幫助露宿者的社工，面對眼前的無力感，心情變得沉重，她說：「本身有場喊戲，一鏡到底，但導演cut咗，我諗導演係想留白，我都理解。」

拍攝這部電影後，令演員們對露宿者的睇法亦有所改變，認為任何人都要給予尊重，朱栢康說：「露宿者遍佈喺我哋生活周邊，其實我本身冇乜點理，一種漠不關心嘅狀況，但拍完多咗體會，加上自己實地考察過，令我思考到任何人都應該值得尊重，應該值得關懷，哪怕佢有任何問題都好，每個人喺世界上，都有佢哋一啲佢哋解決唔到，或者佢哋沉淪嘅問題，如果喺呢個大前題下，每個人都值得被尊重。」問到朱栢康在深水埗考察時，有否被露宿者趕走？他說：「我只係遠遠咁觀察，當佢哋『上電』嘅時候，我當然好想睇啦，但我喺一個遠距離，不過有幾個望住我，然後我同經理人扮傾偈。」

柯煒林力斥有關部門沒有人情味，他說：「公園啲凳加咗扶手，你會思考點解有呢個扶手，球場大約夜晚11點會閂閘，其實係為咗趕絕露宿者唔好喺呢個地方逗留，我覺得冇人情味，試過有幾晚好凍，我喺facebook見到深水埗隧道要洗街，所有棉被、床褥濕咗就好大劑，嗰陣有啲同學做緊社工，或者讀緊呢科，佢哋就過去帶露宿者去一個地方暫避先，呢個都係講緊人情味；每個人去到唔同環境，都有佢哋嘅因由，冇必要吖，香港容納唔到咩？我睇過一段報道，有啲露宿者喺朝早7點前會帶埋自己啲嘢走，佢哋都會怕自己打擾到人。」

蔡思韵透露中學年代，在油麻地果欄對面的天橋下，做義工派飯盒給露宿者，「好深刻係我可以同佢哋傾偈，其實佢哋有啲係難民，留咗喺香港，又冇家人，變成流浪，其實佢哋只係一個普通人，只不過佢哋有佢哋嘅難處，同我哋嘅生活唔同，當我理解到佢哋嘅難處，我會同理佢哋，亦好幫助到我今次飾演社工呢個角色。」

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