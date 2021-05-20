趙學而、阮小儀、楊思琦、康子妮、杜如風和朱薰今日在ViuTV宣傳節目《中女唔易做》，學而跟小儀坦承自己已步入中女，學而更笑謂有先見之明，早幾年已呼籲別人叫自己「婆婆」。二人在節目中以素人生活為藍本外出打工，學而做電器店見習員、小儀則做農夫，雖然二人已多年在娛樂圈生活，但自認為人貼地，學而笑言：「我食人間煙火㗎！其實唔係後生，唔使向上爬、扮靚，但唔會（有）嗰個心態，而家係享受人生，再吸收現時發生嘅事令自己豐富啲。」小儀則覺得要調整心情，就算到任何年紀都要享受，更笑謂自己任何時候也是「狼虎之年」，以欣賞角度觀賞，並非女色魔。

森美女兒同樣喜歡MIRROR的Edan，小儀指自己大方得在演唱會給森美拿着燈牌支持，被取笑情敵是15歲年輕女仔，小儀說：「咁又點？呢啲係無知，我先係有經驗，我可以教佢（Edan）。」學而則覺得要用欣賞角度看年輕人：「作為前輩唔係一味批評，要學識欣賞。」另外，杜如風活動上不斷腳震要坐下來，她表示5年沒穿高踭鞋，突然再穿已不習慣。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）