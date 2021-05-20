創作人氣漫畫《烙印戰士》的日本著名漫畫家三浦建太郎，今日被出版社證實於本月6日下午2時與世長辭，緋年54歲。

奇幻漫畫《烙印戰士》從1989年開始連載，至今還未有結局，沒想到作者三浦建太郎今天傳出因主動脈剝離而不幸離世，fans震驚之餘，也讓漫畫迷永遠等不到結局。《烙印戰士》原著漫畫系列累計發行量多逾4千萬本，也推出動畫版，先後於1997年及2016年製作電視動畫，其間亦推出過三部電影。

三浦建太郎1989年畢業於日本大學藝術系，1985年還在大學時即入選《少年雜誌》第34屆新人漫畫獎，並在《商業雜誌》出道。1988年，他以《烙印戰士》在白泉社的活動上獲得準入選獎，1989年大學畢業後，以《王狼》開始在白泉社連載，當年10月號上，發表《烙印戰士》第一篇，之後陸續發表了《王狼傳》、《末世英雄錄》。三浦建太郎以其突出的創造力設計的角色、武器，建構的世界觀，鋪陳充滿戲劇性和娛樂性的劇情而深受好評。及至2002年，其代表作《烙印戰士》獲得「第6屆手塚治虫文化獎」漫畫優秀獎。

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