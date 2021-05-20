韓國男星李帝勳近日曝光率奇高，他主演的兩齣韓劇都在亞洲各地熱播，當中除了逢周五及周六的SBS新劇《模範的士》（前譯：模範計程車）外，他孖陳俊翔和池珍熙等人主演的Netflix新劇《Move to Heaven：我是遺物整理師》亦上周五開播，當中全10集已於Netflix上架，更即登上香港排行榜前5名。

兩主角演技獲讚

《Move to Heaven：我是遺物整理師》開播近一星期，口碑甚佳，當中大部份劇迷都大讚劇情感人催淚，就連海外亦好評如潮。當中據韓媒報道英國音樂雜誌《NME》表示：「描繪了至今為止從未被提及的各種面貌，用溫暖的希望來填滿觀眾的心，不分黑白的多面性人物登場，是一部讓人反思對錯的作品，選為今年最佳作品，並給了滿分5分。」娛樂及流行文化專門媒體Decider評價：「這不是單純獨特描述某一個職業的故事，而是對離開的人和具有阿斯伯格綜合症的人給予尊重的作品，是一部讓人眼前一亮的作品。」

美國雜誌《福布斯》則評價：「李帝勳把角色出色地演繹出來，展現了這個角色由非好感到產生好感的變化。而新人演員陳俊翔在10個獨立故事裏像磁鐵一樣吸引着觀眾的演技，令觀眾一直想觀看下去。」

池珍熙突然離世

《Move to Heaven：我是遺物整理師》是講述池珍熙與具有阿斯伯格綜合症的兒子陳俊翔一起經營遺物整理公司「天堂移居」，父子透過幫死者整理身後物品作「最後一次搬家」，替他們傳達生前未說出的話。不過池珍熙卻因病突然離世，臨終前委託同母異父兼剛出獄的弟弟李帝勳當兒子的監護人，原本放蕩不羈的李帝勳，與姪子於整理遺物的過程中，互相磨合了解。而李帝勳兒時的傷痛也逐漸解開，兄弟、父子、叔姪間的親情催淚，劇情還探討老人孤獨死、同性戀不被認同、約會暴力等議題，故事貼近社會觸動人心，故開播後話題不絕。

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