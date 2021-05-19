現年47歲的歌手楊千嬅早前與老公丁子高到內地參與綜藝節目拍攝，完成隔離後，她即東奔西跑努力搵人仔。日前千嬅在社交網上貼出素顏出鏡的影片，未知是否因穿州過省工作太過勞累，雖然勇氣可嘉，但殘樣盡現，令人慘不忍睹。

險入錯男廁

千嬅上載了一條約三分鐘的影片，片中她戴上太陽眼鏡，做足防疫措施戴上口罩，變身「休息站大使」介紹內地高速公路休息站。她說：「這次專題是關於一些服務站，我在內地工作，常常可能去不同的城市，有些時候要坐商務車，都有一些在服務站的經驗，例如說坐兩個小時車，要上洗手間，或者去買一些東西吃。我剛在無錫拍完節目，現在去千島湖那邊，車程大概五個小時，現在去第一個服務站。」

慘變路人甲

之後千嬅一路行一路介紹小食店，包括串燒、雪糕、蛋黃糉、煎餅等小食，行到最後終於見到她要去的洗手間，她表現興奮一直行，差點入錯男廁，要工作人員開口提醒。介紹完第一個休息站，她意猶未盡，指坐長途車中途會在不同的休息站下車行個圈，所以再介紹第二個休息站，她一路推介食店，又買豆腐吃，後來更索性除下太陽眼鏡。素顏的千嬅在零化妝品修飾下難掩眼袋，眼皮又下垂有點眼耷耷，一臉倦容，難怪慘變路人甲，沿途沒有人認出她。

短片曝光後，不少內地網民指現時很少明星願意素顏上鏡，讚千嬅雖然很有勇氣，但就指她似婆婆，又有網民指想不到千嬅會將咖啡夾在腿中間。此外，千嬅又公開了一張穿上古裝的相片，更有專人為她打傘。