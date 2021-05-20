前無綫「金牌監製」鄧特希，今日疑被人追數！下午約2時半，有人將數百張印上追數字眼的A4紙，先後撒落將軍澳無綫電視廣播城及蘋果大樓內外，紙上寫着：「無綫電視編劇（鄧特希），死老千集資拍劇騙財！還我血汗錢！欠倩還錢！！！」還附上對方的身份證。

《蘋果》今日致電鄧特希，他強調「絕無此事」，並說：「我從來都冇咩拍劇，融資、集資呃人錢，完全冇件咁嘅事。反而4月初嘅時候，我公司有一筆巨款俾人盜取咗，接近300萬元，我已經報警處理，現在交咗畀重案接手調查。」問到會否影響公司的營運？他說：「當然有好大影響，但呢筆錢同我集資拍劇係完全無關，呢筆錢係公司另外一啲嘅營運。」對於被挪用身份證，問會否報警處理？他反問：「其實我係咪應該要報警？」

鄧特希曾參與創作無綫電視劇《新紮師兄》及《義不容情》，之後憑《壹號皇庭》系列及《妙手仁心》冒起，2000年正式離開無綫電視，並成立鄧特希工作室有限公司。2011年，鄧特希為亞視監製劇集《法網群英》後，涉嫌拖欠3名員工35,702元薪金，遭勞工處票控。

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