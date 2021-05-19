50歲英國超模「黑珍珠」納奧美金寶（Naomi Campbell），前日毫無預兆下，在Ig宣佈已成為媽咪，消息一出，震驚時尚界及眾粉絲。納奧美金寶在Ig親自報喜，她貼出一張自己單手捧着新生女兒雙腳的相片，浪漫感性地公佈消息，難掩喜悅心情，她寫道：「一個美麗的小寶貝選擇我成為她的母親，很榮幸有這個溫柔的靈魂出現在我的生命中，言語無法描述我與這小天使終身緊緊相連，沒有比起這樣還要偉大的愛了。」消息一出，不少圈中人也戥她高興，設計師好友Marc Jacobs、Donatella Versace、名模Miranda Kerr、Winnie Harlow及女星素兒莎丹娜（Zoe Saldana）等，都紛紛在其Ig留言祝福。Marc Jacobs恭喜時更寫上「原來是這日嗎？」 無意間透露他已知BB女將會出生的事。

紐約有神秘男友

納奧美金寶沒有透露新生女兒或生父的細節，她單身多年從未懷孕，雖然曾和英國歌手Liam Payne 、黑人主持Skepta等傳過緋聞，但未有結婚或生育，加上已年屬超高齡產婦，外間懷疑是否找代母借肚。英國《太陽報 》就引述知情人士指，納奧美現時已定居紐約，她身邊有位從未曝光的神秘新男友，兩人將一起養育女兒，有知情人士指「納奧美過去幾年成熟了許多，她和男友一直住在美國，兩人非常開心，她覺得現在是成為媽咪的最好時機。」知情人又指由於疫情關係，四處lock down，令向來忙爆的納奧美有時間停下思考組織家庭。

四年前表態想生

翻查紀錄，納奧美早在2017年受訪時已表示恨做媽媽：「我一直想有小孩，隨着科技發達，我想隨時都可以完成這件事。」而她媽咪Valerie Morris-Campbell當年亦是在19歲、不知生父是誰的情況生下她，再由外婆撫養長大。此外，31歲美國黑人男歌手Jason Derulo的模特兒女友Jena Frumes昨日也貼出BB照片，宣佈囝囝已於本月8日出世，名字叫Jason King Derulo。

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