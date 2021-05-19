《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》5月20日（四）Video Talk精選節目表：

機鬥【Video Talk：重回16世紀《大航海時代 4 with 威力加強 HD 版》】

日期：5月20日（周四）

時間：7pm-7:30pm

主持：穆林

嘉賓1：游雲 (Great Game亞洲遊戲網版主)

嘉賓2：梅菲 (遊戲主播)

內容：Koei Tecmo推出的經典《大航海時代》系列，讓一眾玩家透過遊戲了解歷史及地理，猶如上了一課活動教學。至於系列中最受歡迎的《大航海時代4》終於推出加強版，在16世紀的歐洲舞臺上，玩家可以透過探險家、商人、軍人等不同身份進行海洋冒險，尋找世界各地的遺跡及寶藏，至今依然令人津津樂道。今集邀請Great Game亞洲遊戲網版主游雲以及遊戲主播梅菲來講述《大航海時代》系列的過往點滴。

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