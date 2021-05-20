日本「國民老婆」新垣結衣昨日宣佈結婚，丈夫是40歲男歌手星野源，兩人是合演《逃跑雖可恥但有用》結緣，結衣BB同時宣佈退社，今後以獨立身份繼續演藝事業。

星野源與結衣BB一直被指假戲真做，男方所屬事務所指，一對新人是在拍攝完今年1月播出的新春特備劇《逃跑雖可恥但有用 加油吧人類！新春特別篇》後才正式拍拖，兩人更以結婚為大前提開始交往，他們至今尚未同居，亦未定婚禮事宜。

不少fans對婚訊大手打擊，昨日已有網民表示要攞假及早退，今日NTV電視台早晨節目報道，大阪一間公司一向有「迷失休假」制度，接受員工因私事感到失落而請假，據知昨日消息公開後，一位星野源的女歌迷已向公司請假。而報道今日即登上Twitter熱搜。

結衣嫁人消息震撼日本，《逃恥》的漫畫作者海野綱彌，昨日親筆畫了二人的肖像畫慶祝，並在留言下加上「#逃恥婚」。其實，星野源與結衣BB自《逃恥》後可謂註定成為情侶，兩人各自代言「任天堂」及「日清」食品，有網民分別將今次喜訊稱之為「任天堂婚」及「日清婚」，巧合地「逃恥」與兩個廣告商的日文拼音也是N字頭，隨即引起網民討論。

隨住日本女神相繼結婚，先有堀北真希、北川景子，去年則有石原聰美、戶田惠梨香，連結衣BB也宣佈封盤，同年代的單身女神就只剩綾瀨遙和長澤正美。

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