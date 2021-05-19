話題節目《ERROR自肥企画》將於明日播畢，ERROR四子近日紛紛趁尾聲「自肥」，透過節目實踐自己的夢想，前晚一集播出成員郭嘉駿（193）處男單飛歌曲《睡到三點》MV。今次193除親自填詞外，又為MV設計服裝，邀請YouTuber吳冰和樊沛珈（阿Gi）擔任MV女主角。新MV截至昨晚9時在YouTube錄得逾26萬點擊。

除單飛出個人派台歌外，193昨日更開直播直言工作停不了，又坦承將接拍新電影，表示數日後會去做電影「茄喱啡」，但並非處男下海，因為ERROR出道時已拍過電影《冥通銀行特約：翻生爭霸戰》。他之後接受《蘋果》電話訪問時說：「Anson Lo（盧瀚霆）都有份，我呢啲茄喱啡梗係角色仔，係之前《地產仔》導演徐梓耀搵我嘅。」

代坤哥否認遭雪藏

除講電影外，193還宣傳MV，指希望歌迷能接受今次新歌的風格，又回應網民質疑新歌過份Auto-Tune（自動調諧），他指外國有好多作品也是Auto-Tune，是大勢所趨，又指若「思想上嘅老嘢」未接受到新的事物，大可以聽回「守舊歌」，或者重看無綫的節目《流行經典50年》聽舊歌，他不會再解釋太多，更霸氣地說：「唔想對牛彈琴。」更建議他們不要留意任何ViuTV的節目和藝人。對於有指吳業坤在社交網分享和193的合照，坤哥疑被無綫飛出新劇，193表示早已得知坤哥將會主持東京奧運，所以未能接拍新劇，而坤哥回覆傳媒時亦統一口徑，他說：「有其他工作撞咗咋！多謝關心！」否認被公司「雪藏」。

寸查小欣本身不良

此外，有網民提到專欄作家屈穎妍及查小欣，近日先後撰文批評《ERROR自肥企画》意識不良，193發揮一貫寸嘴本色，他說：「查小欣未睇過一集電視，就話人哋不良，其實係佢個人本身不良，我哋個節目冇腰斬過，佢個節目俾人腰斬過，起碼我哋冇呀！」不少網民隨即加入反擊屈穎妍的行列，有人留言：「再提提屈女士，11時後已非合家歡時段，N年前黃霑加倪匡蔡瀾電視飲到半醉講女人講性，又不見當年會有人嘈，2021年還不如1981年！」