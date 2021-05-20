姜濤憑《全民造星》成名後，工作量及人氣都不斷上升，回望去年整個娛樂圈受疫情影響，藝人收入大減，反觀姜濤成為逆市奇葩，收入跑贏一眾紅星。正因如此，姜濤身心都面對很大壓力，今日姜濤突然在IG與IG Story同步貼上黑底白字寫上「I’m tired of everything 」（我厭倦了一切），令人感覺到他身心極之疲累。短短一小時內，經已超過4,000人留言給予鼓勵，包括MIRROR隊友呂爵安（Edan）寫上「頂住啊，錫你啖啦。」、盧瀚霆留言「hang in here」及邱傲然勉勵寫上「cheer up」等，經理人黃慧君（花姐）在姜濤貼文半小時後在個人IG Story同樣以黑底白字寫上「不用擔心，他只是身體不適，休息幾天再向大家報平安。」另外Edan回覆《蘋果》問到姜濤是否情緒不穩？他表示不清楚，並說：「我都未知，歐國盃（記者會）嗰日見過，我都問緊佢，但未知。可能佢都要啲時間休息吓，但應該冇乜事。」

自爆情緒差 易發脾氣

姜濤曾不只一次表示身心疲累，早於今年情人節出席活動時因身體不適，受訪時突然向後跌，當時姜濤曾自嘲身體孱弱，並說：「唔好搵我呢類人做男朋友。」在上月尾22歲生日時，忙於為MIRROR演唱會排練後，他在凌晨時份的直播中自爆近月情緒極差，他說：「呢段時間發生好多嘢，確實未消化得晒，攞到獎當然係好事，但同時壓力亦大咗好多，尤其呢排情緒好差，直到兩日前都成日發脾氣，希望之前因我發脾氣而影響到嘅人，講聲唔好意思。」

Eric Kwok曾擔心姜濤迷失

早於《全民造星》比賽時，姜濤已經成為熱門，焦點全都投射在他身上，當時身為他導師的郭偉亮（Eric Kwok）曾擔心姜濤作深情對話，他說：「如果你話畀我聽，你入呢行係因為好鍾意唱歌、好鍾意跳舞，咁我就唔會好擔心，如果你話入呢行係好想有名同利、好想人愛、要人識同出名，咁我就會擔心，因為有一日你會遇到困難，你會迷失，可能你而家都有少少迷失，因為個不安令你會覺得好唔實在，唔知點向前，因為當你有嘅時候，哦我有啦，咁點？呢樣你要自己諗，同屋企人、同朋友傾吓，呢樣我好擔心你。」姜濤當刻全程虛心聆聽，心中若有所想。

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