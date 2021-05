姜濤憑《全民造星》成名後,工作量及人氣都不斷上升,回望去年整個娛樂圈受疫情影響,藝人收入大減,反觀姜濤成為逆市奇葩,收入跑贏一眾紅星。正因如此,姜濤身心都面對很大壓力,今日姜濤突然在IG與IG Story同步貼上黑底白字寫上「I’m tired of everything 」(我厭倦了一切),令人感覺到他身心極之疲累。短短一小時內,經已超過4,000人留言給予鼓勵,包括MIRROR隊友呂爵安(Edan)寫上「頂住啊,錫你啖啦。」、盧瀚霆留言「hang in here」及邱傲然勉勵寫上「cheer up」等,經理人黃慧君(花姐)在姜濤貼文半小時後在個人IG Story同樣以黑底白字寫上「不用擔心,他只是身體不適,休息幾天再向大家報平安。」另外Edan回覆《蘋果》問到姜濤是否情緒不穩?他表示不清楚,並說:「我都未知,歐國盃(記者會)嗰日見過,我都問緊佢,但未知。可能佢都要啲時間休息吓,但應該冇乜事。」

自爆情緒差 易發脾氣

姜濤曾不只一次表示身心疲累,早於今年情人節出席活動時因身體不適,受訪時突然向後跌,當時姜濤曾自嘲身體孱弱,並說:「唔好搵我呢類人做男朋友。」在上月尾22歲生日時,忙於為MIRROR演唱會排練後,他在凌晨時份的直播中自爆近月情緒極差,他說:「呢段時間發生好多嘢,確實未消化得晒,攞到獎當然係好事,但同時壓力亦大咗好多,尤其呢排情緒好差,直到兩日前都成日發脾氣,希望之前因我發脾氣而影響到嘅人,講聲唔好意思。」

Eric Kwok曾擔心姜濤迷失

早於《全民造星》比賽時,姜濤已經成為熱門,焦點全都投射在他身上,當時身為他導師的郭偉亮(Eric Kwok)曾擔心姜濤作深情對話,他說:「如果你話畀我聽,你入呢行係因為好鍾意唱歌、好鍾意跳舞,咁我就唔會好擔心,如果你話入呢行係好想有名同利、好想人愛、要人識同出名,咁我就會擔心,因為有一日你會遇到困難,你會迷失,可能你而家都有少少迷失,因為個不安令你會覺得好唔實在,唔知點向前,因為當你有嘅時候,哦我有啦,咁點?呢樣你要自己諗,同屋企人、同朋友傾吓,呢樣我好擔心你。」姜濤當刻全程虛心聆聽,心中若有所想。

