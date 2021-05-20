今天是「520」（諧音我愛你）是男女互表情意的日子，不過有「新疆第一美人」之稱的36歲大陸女星佟麗婭，卻選擇在今天宣佈離婚，跟電影《唐人街探案》系列導演、現年43歲的丈夫陳思誠離婚，結束7年夫妻關係。

佟麗婭今早8點08分在微博留言「人間值得，未來可期。謝謝你@陳思誠」，言簡意賅宣佈離婚。陳思誠同樣在8點08分發文並貼出佟麗婭與兒子合照，說道：「2011—2020故事告一段落，你們永遠是我最愛的人，換種身份守護。」從陳思誠留言中，亦暗示二人在去年已經離婚。而「808」對二人有特別意思，8月8日為佟麗婭的生日。佟麗婭微博fans的留言差不多都是一面倒「恭喜」，有網民話「恭喜恭喜！！這比別的藝人宣佈戀情值得恭喜」、「恭喜姐姐，簡直鑼鼓喧天鞭炮齊鳴」，可見陳思誠在佟的fans眼中風評極差。

佟麗婭2010年演出陳思誠自導自演的電影《北京愛情故事》，2011年宣佈墮入愛河。他們於2014年結婚，育有現年5歲的兒子「朵朵」。不過陳思誠婚後緋聞不絕，更在2017年被爆有背妻偷食的新聞，二人在2019年一度傳出離婚。不過當時佟麗婭透過經理人公司否認，並表示離婚消息是「假的」。事隔兩年佟麗婭今日卻在微博突然宣佈離婚。她在《唐探》系列一、二集都有份演出「阿香」的角色，演黃寶強心儀的對象，未知二人離婚後會否再合作第四集的演出。《唐探》系列三集累計票房超過90億人民幣，在大陸非常受歡迎。

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