黃曉明與Angelababy近年屢傳婚姻出問題，甚至說他們已離婚，但兩人都說是謠言。我認識曉明有20年，當年是陳冠希爸爸陳澤民（九哥）介紹我認識。當年見證他追求Baby到結婚，2015年他結婚前，我問他：「聽說你打算跟Baby結婚，是真的嗎？」他說：「是有這打算，你怎樣看？」我說：「你這人感情太豐富，太容易墮入愛河，如果你真是下定決心結婚，以後就不能出軌，單身有幾位女友，別人可能說你風流或多情，婚後有其他女人就是不忠，所以你要結婚就要想清楚。」

當年曉明真的很愛Baby，婚後年多就誕下兒子小海綿，曉明很重視家庭，為了小朋友，他們由北京移居上海。二人都是大忙人，經常分開工作，見面時間變得越來越少，當近年婚變傳聞越傳越厲害時，連我也感覺他們好像在分居狀態，所以忍不住問曉明：「到底你跟Baby有沒有離婚？又說你跟某某女星有緋聞？是真是假呀！」曉明回答我：「姐！不是真的，我跟Baby沒離婚，更沒有跟其他女星有任何緋聞，不要相信這些假消息。」我跟他說：「沒事就好，要好好珍惜現在擁有的家庭！」

三人會議解心結

他們拍拖時期是愛得很癡纏，Baby為見曉明一面，不惜拍完早班收工，立刻趕搭飛機去北京探男友班，然後逗留兩日一夜又趕回港開工，而曉明常常趁有一、兩日空檔即飛來香港見面。在兩人最甜蜜時期，於2011年Baby主演《夏日樂悠悠》上映前，有指她與男主角彭于晏戲假情真，當時Baby和曉明為這則緋聞吵架。曉明打給我問清楚，我就告訴他是電影的宣傳伎倆，不必太認真，這時Baby的聲音突然出現：「真是電影宣傳？」我才發現曉明原來開三人會議，當我聽出Baby剛哭過的聲音，我跟她說：「不要為這些小事吵架啦！有甚麼好哭呢！」

曉明是一個有自知之明的演員，前年他接受訪問大方承認這幾年是事業低谷期，已經掉下一線。已是一線明星肯坦承自己掉下來，需要很大勇氣，為爭取演出機會，又肯「割價」，我相信不會有很多明星做得到。而Baby在老公低谷期曾表示，不論丈夫現在甚麼狀況，自己都不會離開他，他在Baby尚未有名氣時娶她，即使今後老公無戲可拍，自己也會一直陪伴在他身邊。因為他不怕輸，結果去年他願意以超低酬金演綜藝節目《乘風破浪的姐姐》，沒想到這節目在內地爆紅，黃曉明得以翻身，人氣再度急升，所以機會永遠留給準備好的人。

撰文：白露眉

本欄逢周一、四刊出

【非常人．非常事】

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