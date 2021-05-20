現年37歲的鄧麗欣（Stephy）與方力申在16年爆分手，結束10年情，不少網民表示心傷。雖然Stephy已公開認戀比她細6年的前台灣男團棒棒堂成員王子（邱勝翊），但疫情下經常分隔港台兩地，致屢傳分訊；相反方力申就一直單身，與Stephy再見亦是朋友，除工作碰面外，亦因有共同宗教信仰，私下仍不時見面，昨日更高調在IG Story上載出席佛誕活動的相片，疑舊情復燃。

小方和Stephy一直都是虔誠佛教徒，Stephy更於08年開始食素，昨日是佛誕，Stephy在接近中午時段在IG Story上載出席佛誕活動的相片，留言：「佛誕吉祥。」而在差不多時間，小方同樣在IG Story貼出佛誕活動的相片，雖然2張相角度有所不同，但明顯是在同一場合。其實小方和Stephy在分手後，於2017年12月一齊飛去大馬參加佛教儀式，當日被《蘋果》讀者踢爆2人結伴到場，但刻意隔住朋友坐，事後Stephy指2人再見亦是朋友，她說：「我們有共同的信仰，也有一班共同信仰的朋友，所以有時候都會相約一起去法會學佛。」小方亦異口同聲否認說：「多謝關心，沒有復合。」

《蘋果》今日聯絡Stephy，問是否約小方一齊去佛誕活動？是否復合？可擔心男友誤會？她以短訊回覆說：「佛誕活動公開報名，很多善信都有參加，大家不同時段，昨天浴佛完我也要馬上趕去工作。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------