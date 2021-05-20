香港國安法高舉，動輒得咎連看電影都變成奢侈品。紀錄片《理大圍城》、《佔領立法會》基本上在香港已無一席之地放映，而林子穎執導、描述政治人物梁天琦年多的心路歷程的紀錄片《地厚天高》在港大的放映會，亦遭校方打壓。不過在下月日本大阪舉行的電影節，可以一次過欣賞到上述三部「禁片」，有趣的是今次在日本方面的宣傳海報，「香港」二字設計成蒙上黑布。

林子穎今日在《地》片facebook專頁表示，下月19至25號在日本大阪將會舉行名為「香港獨立電影節2021」，共18套短片及紀錄片，部份涉及2014年雨傘運動同2019反送中運動。除《地厚》同《理大》會獨立放映外，《佔領》一片會同另外4套短片合映，包括︰《用自己方式的時代》、《手足》、《試行錯誤》同《缺一不可》。林子穎接受《蘋果》訪問表示︰「呢次喺電影節放一場，主辦方安排咗好多套香港獨立電影，包括過去幾年短片、長片、愛情片同志片。呢類香港獨立藝術創作，可以去到日本畀其他人睇，都幾好嘅。」她祈望今趟可以放映成功，不要受疫情影響而取消。

至於會否擔心跟國安法有抵觸時，她笑說︰「好奉公守法㗎我哋，所有電影都有permit。」日本主辦方在介紹中提到，香港經歷完一場比2014年更大型的抗爭，而《港版國安法》落實，令人憂慮一國兩制是否已經崩潰，所以揀選18套香港電影放映，包括多部等抗爭記錄片，不少都是首次在日本公映，希望透過電影更了解香港年輕人的想法。

另外，《地厚》監製兼影意志藝術總監崔允信金亦說︰「近年我哋差不多每年都去外地放映，去過東京、高雄、柏林等，影意志恆常工作。」在完成大阪放映後，「香港獨立電影節2021」會緊接在京都、名古屋舉行。

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