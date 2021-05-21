日劇《朝5晚9》的34歲女星紗榮子，早前被日本雜誌《週刊女性》踢爆曾發展忘年母子戀，去年撻着當時只得17歲的男歌手YOSHI，消息傳出後引來坊間熱議，有人認為紗榮子搭上未成年男生實在難以接受，但也有網民指報道並非百分百準確，兩位當事人也沒有站出來回應，只透過公司作出否認。

據報道指，紗榮子與YOSHI是去年3月因工作而認識，YOSHI向紗榮子展開追求，之後便開始交往，秘戀數月，紗榮子曾貼70萬日圓（約5萭港元）買名牌氹小男友，但戀情受到事務所及YOSHI母親反對，在同年秋天分手收場。

爆出母子戀至今，紗榮子已超過10天沒有在社交網蒲頭，而YOSHI則相隔三個月再度更新IG，並寫上「I’m back」，見他一改招牌長髮，轉以Skinhead形象示人，又自言「我就是我」，未知是否回應相關報道，剃頭亦代表是要重新開始。

入行20年的紗榮子，2007年與棒球手前夫達比修有奉子成婚，先後誕下12歲及10歲兒子，她與前夫離婚後一度熱戀富商前澤友作，被封為是拜金女星，而她已在三年前把兩名兒子送往英國留學。

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