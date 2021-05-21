日本著名影星千葉真一的24歲「星二代」兒子新田真劍佑，入行以來是非不絕，他曾被爆14歲在美國生活時與人妻發生性關係，去年5月就與新歡偕山田孝之等圈中人無視疫情拉隊到沖繩度假，而真劍佑的31歲同居新歡就是曾演出電影《NANA》的息影女星岡本奈月，真劍佑與岡本奈月是在2018年秋天認識，由於當時女方已嫁做造型師豬塚慶太，故雙方沒有下文，岡本奈月於半年後離婚，有揣測是因為真劍佑的介入，就連樂隊ONE OK ROCK主音Taka亦捲入這段複雜關係，有指岡本奈月回復單身後，利用Taka主動找真劍佑，並順利發展成為情侶，可是Taka卻與真劍佑絕交收場。

據今日出版雜誌《FRIDAY》報道，真劍佑與女友在本月12日中午現身銀座，兩人當日甜蜜逛名店，不過真劍佑一度把口罩拉下露出鼻孔。其後，他們轉往裏原宿的人氣咖喱店醫肚，當晚更相約好友到港區出席飯局，原本真劍佑在兩日後的14日要飛往美國拍攝荷李活新片，怎料出發前竟驗出確診COVID-19，因此要延遲出發。

真劍佑靠父親之名勇闖荷李活，他曾參演《悍戰太平洋2：起義時空》（Pacific Rim：Uprising），而今次盛傳他就是為Netflix真人版電影《One Piece》（海賊王）飾演卓洛一角，片酬被爆多達1億日圓（約712萬港元），而他跟上月跟事務所約滿後，未來會專注發展海外市場，希望可以像小栗旬與山下智久般衝出日本。

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