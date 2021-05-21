最後一集《ERROR自肥企画》原本是第三周重量級自肥，ERROR換上一身agent L.肌肉服裝，原本在雄心壯志要贏獎品，不過ERROR被帶到會議室食團隊聚餐，已經飽受驚嚇的ERROR小心翼翼避免中伏，結果格仔導演Ｍike表示因為節目嚴重超資，結果第三周重量級自肥腰斬，並改為團隊聚餐補數。Ｍike又公佈各集節目的超資情況，最終炸生啤、遊詐詭、193的《睡到三點》MV及肥仔自肥項目短劇都嚴重超資，而Ｍike負擔責任，硬食一記全力的死亡行星，早前193被擊中下體後，笑稱由「金菇變猴頭菇」，Ｍike最終自食其果，同樣下體受害，變成猴頭菇。

第二節首尾呼應，以《新世紀福音戰士》結局的風格，嘗試解釋拍攝《ERROR自肥企画》的理由，在娛樂節目、節目意義之間尋找答案。節目尾聲一次過鳴謝所有合作單位，當中包括新成立的節目組fans c守ub「無制限OT編集團FC」、「無制限畀埋條命你好冇後援會」、「Agent L. Fans」、「Just For RainP」及特別鳴謝「觀眾。」Ｍike在最終彩蛋之中，透露節目最初自己亦有忐忑，擔心節目播出後評價極端好或不好，他說：「我哋依家拍緊嘅嘢其實係……好奇怪嘅嘢嚟，一係係好特別存在，一係會好尷尬……我覺得節目會對香港電視業會帶嚟少少衝擊。至少有樣嘢好正嘅係，我哋行緊一條好特別嘅路，呢條路淨係我哋先會去行。」

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