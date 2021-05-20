開台5年的ViuTV，近年可謂越戰越強，電視劇、綜藝節目都創造了不少佳績，結果迫使無綫出招，急召獎門人曾志偉回巢玩改革，不過未能扭轉局面，ViuTV的節目依然一面倒贏得網民的支持。曾經有「ball場風水師」之稱的七仙羽，早前在ViuTV的靈探真人騷《鬼同你上位》中，為了拯救疑似被「鬼上身」的ToTo，七師傅邊抱着她邊說「師傅愛你，師傅保護你。」而受到網民關注，接着參與了不少綜藝節目演出，近日更入侵廣告界，成為「譚仔姐姐」，風頭可謂一時無兩！鏡頭前的七仙羽風趣幽默，但鏡頭後的她比較嚴肅。日前《蘋果》去到七仙羽位於深水埗的正能量中心，探討師傅鮮為人知的一面！

訪問當日踏入深水埗基隆街，周遭的環境主要是菜檔、茶餐廳、藥房和燒臘舖等店舖，她開設的中心位於一幢唐樓3樓，必先要經過「一樓一」才可到達，當時有一刻實在懷疑「搵錯地方」，同行的攝影師看到這情況一面尷尬，不知如何是好。不過當踏入中心的一刻，全屋以白色簡潔為主，有一種寧靜的感覺，七師傅說：「好多人話上嚟唔方便，我覺得冇乜好驚，啲小姐都有上嚟拜佛，佢哋都唔想做呢個行業，但係做雞咁好搵，想搵多啲錢，想生活好啲，又照顧吓啲屋企人，其實做其他行業都得，咁當然佢哋都有貪婪，有邊個人係唔貪，呢個係人性，咁我只可以慢慢說服佢哋，多啲念經，將來可以轉正行。」她還說：「當然我可以中環同其他地區，但係做慈善唔係好方便，所以咪揀呢度。之前搵過明哥一齊合作派飯畀有需要嘅人，之後直接去齋舖訂飯盒，有時見到邊一檔啲生意差，我就會靜靜雞去買嘢派畀街坊；藥房生意唔好，咪訂啲口罩同清潔用品，希望可以改善吓街坊生活，等啲舖頭生意好，慢慢咪建立好嘅關係！」

而室內擺設方面，師傅當然有另一番見解：「好多時啲人擺風水，係用葫蘆或者銅錢，或者是鵝卵石，都係比較傳統，我就唔想擺到成間屋都係，所以你見到呢度比較清簡。因為經常拍好多節目，有時需要用西洋，有時需要我用傳統方法，所以我中西都有做，我建議大家唔好擺到咁亂，因為人哋去到你屋企會好驚。」

跟女巫學魔法

根據資料紀錄，七師傅絕非等閒之輩，本身是馬來西亞人的七仙羽，在大學時期主修新聞系，碩士主修商業管理，畢業之後去過法新社、美國之音同台灣TVBS做記者，其後搖身一變，成為法科師傅，她說：「唔會係突然間，因為有好多嘢係記唔到，念咁多經，又要參加啲講座，你唔知啲人問乜嘢問題，可能問風水、八字、唸經文，又要去啲節目做live，唔知啲主持同其他人問啲乜嘢問題，問啲擺設、鬼神問題你都要識，要長期練習。」她再說：「我契媽係一個台灣風水師，細個時候跟佢周圍去，變咗喺呢方面好有興趣，嗰陣見到啲靈，會發燒，屋企人咪帶我去拜佛，見多咗啲師傅，可能係呢方面緣份。」直到去了英國讀書，因為一次經驗令到她有一個新嘗試：「嗰陣我失戀唔開心，咪走去教堂做義工，其中一個人係做傳教，佢成日見我唔開心，教我方法搵返我嘅男友，佢叫我用水晶，叫佢個名，臨瞓前又叫七次，第二朝起身再叫佢個名字七次，保證七天後會返嚟搵我。」她續說：「我真係覺得好神奇，呢個方法真係好厲害，於是咪請佢教我，我嘅magic咪係咁學返嚟，到咗後來先知佢係女巫，喺外國有好多女巫都喺教堂做嘢，表面係傳教士，但好多都識魔法！」

「師傅愛你」的由來

從風水界走入電視圈，七師傅被問是否意料之外的事：「根本都冇預料，從來未試過幫自己催運，要名利雙收，我留意到，越係好急需想搵好多錢，係搵唔到，越係急需想搵個男人嫁，都係搵唔到，反而冇乜所謂，有又得，冇又得，橫掂我生活都好簡單，反正我自己食齋，就算有多錢，都唔會追求名利嘅生活，我有好多名牌嘢，衫同鞋都係啲fans送畀我，咁我尊重佢哋，送畀我咪會戴，我自己唔會買呢啲奢侈品，有錢都會拎嚟做善事！」她更解釋當日「師傅愛你」的由來：「因為佢之前同我講冇錢，要照顧家人，又冇錢交租金，又冇工作，嗰陣睇到佢咁可憐，咪發自內心抱住佢，冇諗過會變成一句笑話，不過冇所謂，我真係覺得個女仔好可憐。」

面對網民的留言，七師傅從未有放在心上：「真係冇嬲過，就算啲留言係好難聽，我見慣風浪，呢啲好小事，I don’t care。你嘅心量越大，福報都越大，如果連呢啲都衝破唔到，你係做唔到大事，天都唔會降大任畀你，越係做大事嘅人，呢啲濕碎嘢係唔會理，加上啲人講我壞話，喺我背後做啲唔好嘅嘢，都係幫我消孽障，我唔會介意，當然如果佢哋講得啱，我都會反省，唔會畀自己犯同樣嘅錯，如果屈我，咪幫我消孽障，對佢自己嘅運氣都唔好，所以我真係一啲都唔介意。」但正所謂同行如敵國，七師傅當然有試過被其他師傅「眼紅」而「落降」：「15年前我啲法力仲未有咁強，嗰陣已經有拍電視同寫專欄，又有寫啲男女感情，喺啲網站排名榜已經排第十名，叫做有啲名氣，嗰陣係啱啱出道，啲老師傅已經好嬲，試過落我降頭，不過我冇乜感覺，只係有少少發燒，但係一直唔知，之後同另一個師傅出去食飯，佢叫我唔好咁高調，見我喺啲專欄話『自己係降頭專家，解降頭就搵我喇，我師傅係東南亞啲師傅，解頭一流』，佢叫我唔好咁講，好寸，低調啲得唔得？但係我一向都係鬼妹性格，比較直接，做得到點解唔講呀？佢話香港人唔鍾意。」

行徑高調俾行家落降

直到七師傅刪去這些說話，盡量低調行事後，對方才道出真相：「佢就話講個秘密我知，我俾人落咗降頭，而家鬥緊法，我咪話自己都冇得罪佢，但係呢個師傅話我太單純，個個師傅都係咁鬥法，只要佢唔鍾意你，就可以搞你，之後開始保護自己，過咗幾日好返，佢話我好彩，有師公保住我，佢哋啲法力高強過佢，所以我而家出入都會拎金剛柱，或者擺項，唔知邊個搞我，要好小心。」

遭同行下降，內心難免有點不開心，但對她而言，能夠用自己的法力去幫助人，當然另有一番感受：「有一個人佢移民咗去英國，佢同我講話小朋友撞咗鬼，成日見到恐龍喺屋企，晚晚狂喊，佢搵過好多香港嘅師傅專登飛過去，又喺嗰邊搵過啲牧師、女巫等等嘅驅魔人解唔到，因佢哋用死一套方法，降魔降魔就即係打死佢，但係嗰隻恐龍其實係妖嚟，對付妖唔係話淨係靠打，要靠經文，好似觀世音菩薩，都係用慈悲方法降化，最後我都係呢個方法去降魔，跟住個魔自動離開咗個小朋友，呢件事印象好深刻。」

用慈悲去化解問題

經歷過後，七師傅的人生亦有啟發改觀：「好似我師傅大寶法王同我講，要用慈悲去化解所有問題，所以面對網民講嘅壞話，我唔會反擊，都係用慈悲化解，佢哋可能係情緒唔開心，冇嘢做，對社會不滿，對政府不滿，對家庭同自己不滿，咪用呢個途徑去宣洩，我知道佢哋嘅背後慘痛，唔會嬲佢哋，用慈悲化解放佢哋一馬，一笑置之。」面對有不少人因民生、經濟同自身問題而負能量纏身，七師傅寄語大家：「唔好向出面求，應該係內求 ，舉個例子，好多人鬧我，如果我睇完呢個信息，一定會影響我情緒，如果我唔睇，咪唔會影響到我嘅情緒，我就好開心喇！應該食乜就食乜嘢，做乜就做乜嘢，咁如果你日日睇住，就一定影響情緒，所以咪要向內求囉，總之你自己內心開心，生活得開心，咁咪得，唔好理其他嘢。當然你會講咁咪係鴕鳥，將個頭匿埋喺個窿入面？唔係唔理，選擇性理。」

她還說：「對於我嚟講，我冇資格去講人哋，我遇到啲開心嘅嘢，見到一啲唔公平嘅嘢，我會懺悔，做得唔好導致咁樣，希望所有人幸福，將唸經嘅功德回向所有人，平安幸福好同世界和平，做到就盡力去做，有啲嘢改變唔到就改變自己，睇嘢方法，唔同角度，結果會唔同，我哋嘅人生嚟到呢個世界，10個人有9個都係受苦，所以我哋要減少呢個痛苦，要多啲自在，多啲快樂，如果你覺得呢個方法係唔快樂，咪去搵另一個開心嘅生存方法，相信一定會搵到，世界咁大，一定會有適合你嘅方式去生活，總之自己開心就得，做人係無止境，講真，幾多錢又如何，死嗰陣咪又係帶唔走，我哋嚟呢個世界係要體驗過程，點解要同自己過唔去？如果覺得生活好苦，咪搵一個開心嘅方法！」

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