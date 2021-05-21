MIRROR成員呂爵安（Edan）一向與妹妹小如豬感情要好，適逢昨日是「520」，Edan也趁機在IG貼相向妹妹跟媽媽示愛。本來向家人示愛好平常，但Edan卻揀了強吻後被阿妹嫌棄的照片，再加上貼相前沒有獲得阿妹批准，搞到事後被阿妹爆大鑊！

Edan今次在IG中貼相時其實已留言表示「希望唔會俾佢（妹妹）鬧」，而阿妹看到照片後即在該post中以炸彈、刀同嬲嬲的emoji留言，之後她在自己的IG中反擊，除了貼出Edan瞓覺及騎呢樣的照片外，更以「搵個途徑出賣呂爵安」為題玩「你問我答」，除了笑指Edan冇淚腺外，又暗指他讀書時數學最差、沖涼時會開演唱會等，當有網民問到Edan是否會教她做功課同溫習時，阿妹就回覆話：「俾佢教應該全部唔合格。」而當中最搞笑的是，當有人問Edan是否經常污糟邋遢時，阿妹就以「成日放屁唔講等你慢慢聞算唔算」來回覆，而慘被阿妹爆私隱報復的Edan，就搞笑地以一個舉白旗的卡通來「投降」，並留言說「對唔住，哥知錯了。」

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