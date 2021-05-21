TVB雖然有孖寶高層曾志偉同王祖藍助陣，但大力吹噓的綜藝節目，無論質素和觀眾評價均強差人意，至於三線劇同樣炒唔起，此情此景令不少人懷緬多年前大台的神劇，近日有網民更發起一人一票選出宵夜檔最想重播的神劇。而在十大順序中，排首位的是2002年向海嵐（Anne）和已息影多時的陳妙瑛所主演的《無頭東宮》，當年此劇出街時被排在炮灰檔，加上當年演技仍頗幼嫩的向海嵐擔正做女角，原本不被觀眾睇好，可是緊湊橋段和神怪劇情極有追看性，最終成功突圍，至今接近20年仍令人念念不忘。至於排第二位是肥姐和關詠荷的《美味天王》，第三位是《尋秦記》。對於舊作被網民追捧，向海嵐回應時坦言感到意外和驚喜，但她就認為當時自己演技很差，「都成20年作品，自己睇返當時演技真係好差，有好多改進空間，不過作為集體回憶都OK 。」

今年46歲的向海嵐，最近積極向珠寶業發展，日前她和王賢誌（Vinci）出席品牌活動時，穿上透視短裙的她大晒幼腿。保養不俗的她，和Vinci異口同聲表示心態決定狀態，保持心境樂觀開朗是秘訣之一。向海嵐坦言自己在保養方面下了不少功夫，更分享keep fit心得。「其實去年全年疫情影響下，自己都比之前注重健康，即使每日點懶，都堅持喺屋企做30分鐘簡單運動，晚上6點後就戒食澱粉質，亦有食supplement，咁啱呢個時候因為傾代言人，自己就試食產品一段時間，就係咁一拍即合，疫情加逆市都有工開，當然好感恩。」

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