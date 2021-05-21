李綺雯（𡃁妹）去年4月約滿大台離開，結束14年賓主關係，由於在職時曾在社交網發表政見遭大台掟入雪櫃，𡃁妹完約即離開，樂得自由接job，回復由身卻撞正疫情，她雖然事業發展未如理想，但感情上卻遇到一個錫到燶的男友Ocean，對方是健身教練，過去一年的工作都受疫情影響，但二人一直互相扶持，昨日更慶祝拍拖一周年，他們分別在IG貼相放閃。

𡃁妹在IG貼出大隻佬男友Ocean把她抱起的相片，並留言：「多謝你carry我。一年前懶浪漫，話要每個月20號都要香港遊一下，搵個地方影番相，睇下我fit咗定Ocean大隻咗。結果由一個月一張變成一年一張，希望之後唔好變成4年一次，10年一次，再下次都骨質疏鬆。多謝你俾我同化咗，工作以外，懶而不浪漫，形式化嘅嘢都係唔啱我哋，每日都開開心心，舒舒服服的生活，隨心而行先啱我哋。多謝你接受我對工作嘅堅持，對生活嘅隨意，請繼續carry我。」誰說大隻佬男友Ocean不浪漫，他形容二人拍拖周年日是女王紀念日：「有限的我，成就無限的我們，感恩呢一年有你相伴。I love u。」𡃁妹鬼馬回覆男友：「很好，本宮表示很滿意，恩准你繼續陪我。」Ocean秒回：「收到，喳！」

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