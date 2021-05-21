鄧月平、趙善恒和郭奕芯等人今日在觀塘拍攝電影海報，保錡早前因爆緋聞而被雪藏，現時已復工，身為女友的張沛樂（沙律）亦替男友開心，二人互相扶持下捱過難關，她大讚男友有很多方面值得欣賞。被問會否勸保錡別太火爆及爆粗，她奇怪地說：「可以唔火爆咁講粗口，火爆嘅時候都可以唔講粗口，講粗口時可以唔火爆。」其後解釋講粗口與情緒無關。

鄧月平與趙善恒在戲中飾演情侶，但她指這戲集愛情、友情及親情，所以演技上會有考驗，戲中亦有不少打鬥場面，會以英雄女俠出場，本身有學武術的她大派用場，她說：「我之後會有個project都係要打，所以事前有學武術。」她願意向「打女」進發，不想有太多規限。拍攝海報時鄧月平是眾多女仔中最密實，戲內她有一件貼身黑衣，能盡顯線條，反而有電線綑綁自己怕漏電。

ToNick將於7月開騷，暫定一場，趙善恒表示今日優先訂票反應熱烈，希望有加場的機會，他說：「演唱會名係《Here and Now》，此時此地大家都喺呢個地方要互撐。希望可以加到場，如果公開賣飛反應好，要我跪求攞到多啲場數都肯。」

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