陳展鵬今日到新城為首支派台歌《零歲》宣傳，他透露新歌是送給囡囡陳諾瑤的少少禮物：「想畀個女幸福快樂，同時都提醒自己嘅初心，要多啲同個女溝通，陪住佢成長。」問他首支單曲送給囡囡，太太單文柔可會呷醋？陳展鵬指太太跟他同樣開心：「因為囡囡都係佢好辛苦生出嚟，父母都想令子女開心健康，大家想法一樣。我嚟緊有首《真愛配方》，都係同身邊人有關，老婆一定有份。」

提到女兒，陳展鵬即口若懸河：「佢第一次接觸耳機就係聽我首歌，話爸爸singing，我好冧，仲即刻影低佢，覺得好有意義。佢已經識唱第一句，我覺得佢真係有音樂天份，平時我喺屋企練聲，佢都哼幾個音跟住。」陳展鵬表示期待女兒上幼稚園，但笑謂很驚她上學會喊：「我會唔捨得，而家我出門口佢都有少少脾氣，會擰轉面，叫佢kiss又唔肯，不過我話放工買士多啤梨畀佢食，佢即刻話好。」

同場還有陳少邦及懷孕7個月的太太鄭加盈，預產期是8月中，陳少邦坦言很緊張，他說：「初初諗住仲有200幾日唔使買BB嘢住，而家明明出街食嘢，都會走咗去睇BB嘢。」他表示太太會順產，屆時會陪太太入產房，續說：「有次佢抽血我都暈暈地，到時佢出嚟唔知係點，但係頂到嘅，我都想親手剪臍帶。」身旁的太太即笑謂：「唔會好血腥嘅。」陳少邦感謝好友楊茜堯送他嬰兒用品說：「佢話張BB櫈好用，都未夠3個月已經送咗畀我地。」

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