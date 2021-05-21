無綫向來以大台自居，但近年被ViuTV狙擊到有氣冇掟唞，形勢逆轉下，TVB副總經理曾志偉都講明要將藝訓班打造成類似《全民造星》真人騷，連ViuTV「鎮台之寶」姜濤亦多次被利用「出鏡」，先後被扮成「薑蓉」和「蔥頭」，惹來網民熱議，噓聲四起。

無綫以女作賣點的YouTube頻道「女神channel」，日前播出一集，輯錄了張曦雯之前拍《3日2夜》的飲食片段，cover版面設計抄足近期大熱的《ERROR自肥企画》，黑底紅字寫上「自食可肥 但很好味」、「極正無預算」，與《ERROR自肥企画》的經典對白「自肥可恥 但很有用」、「極秘無制限」字眼，相似度有九成。《女神channel》沒有刻意標榜與無綫有關，只以女作賣點，但全部都是無綫女藝員拍過的節目甚至獨家訪問，但有心水清網民發現TVB的官方Facebook曾經幫手宣傳過，明顯是「自己友」，屬TVB旗下頻道之一。

事件惹來大批網民聲討，大鬧無綫「抄襲可恥」、「好心啦，連格式都一樣」、「兩位『高』層唔係好把炮㗎咩？唔再出口術直接copy！」、「以前抄亞視，依家抄ViuTV」。就連張曦雯亦受牽連，在其IG的靚相下留言：「大台喎」、「肉酸到呢」、「知唔知咩叫創意？」、「抄到咁足知唔知醜」等。

無綫疑受壓，今日該段片已在YouTube直接下架！

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