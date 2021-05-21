韓國女神全智賢近月忙於孖朱智勛拍攝新劇《智異山》，據知劇集預計今年下半年播出。雖然全智賢一向非常低調而且不使用IG更新近況，幸好其拍檔朱智勛就不時公開拍攝現場照，日前朱智勛接受韓國雜誌《Esquire》訪問時，更劇透跟全智賢於劇中的感情線。

暗示有曖昧戲份

劇集講述能看到因山難罹難的鬼魂們的智異山國立公園的新人護林員姜賢祖（朱智勛飾），與前輩徐伊江（全智賢飾）一起解開智異山的秘密。朱智勛受訪時被問到跟全智賢的感情線時，他就回應：「這部作品中的愛情戲，可以說是有，也可以說是沒有。」被追問是否沒有浪漫場面時，朱智勛就透露：「不是完全沒有。根本不可能沒有（浪漫場面），但表達的方式不同，和編劇金恩熙的前作《Signal》中的情況相似。《Signal》雖然不是浪漫愛情劇，但能感覺到某種東西。我能說的好像都說了，請看劇集留意吧。」令人好奇他跟全智賢於劇中會否有曖昧戲份。

另外，密密搵真銀的全智賢，昨日再有新廣告相公開。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）