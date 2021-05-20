美國經典喜劇《老友記》（Friends）新作《Friends: The Reunion》將於本月尾推出，昨日HBO發放新預告，引來迴響，但其中一環就引來粉絲不滿，認為名嘴James Corden九唔搭八，不應存在。

昨日發佈的預告中，有一個環節是由英國名嘴James Corden訪問6位主角珍妮花雅麗絲頓（Jennifer Aniston）、歌翠妮葛絲（Courteney Cox）、麗莎古祖（Lisa Kudrow）、大衞舒溫馬（David Schwimmer）、麥尼賓（Matt LeBlanc）和馬修培利（Matthew Perry），但不少觀眾看過後就表示不滿，有人指：「《Friends: The Reunion》不是音樂劇，為何James Corden會參與？這個人何時才會停？」擺明已對James睇到厭。其他粉絲就表示，應該由飾演麗莎古祖老公的「蟻俠」保羅活特（Paul Rudd），或飾馬修培利舊情人的Maggie Wheeler做主持更為合適。

另外，預告中見到著名模特兒Cara Delevingne行天橋，原來她是演繹珍妮花其中一套經典伴娘衫，轉過身後更故意露底，非常搶鏡。

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