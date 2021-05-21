樂隊ToNick將於7月3日假九展Star Hall舉行演唱會，暫定一場。在疫情期間，用過online show方式與樂迷保持聯繫，今次終於有機會面對面，今日優先訂票吸引樂迷們搶飛，但好快就全部售罄，未到下周三正式售票，樂迷已經留言要求加場。

ToNick成員趙善恒今日下午出席電影宣傳時，多謝樂迷支持，他說：「演唱會名係《Here and Now》，此時此地大家都喺呢個地方要互撐。」對於加場要求，恒仔有同樣渴望：「如果公開賣飛反應好，要我跪求攞到多啲場數都肯。」其後他再回覆《蘋果》說希望可以玩多一日：「希望個票房理想，入場支持嘅話，我跪都跪個場番嚟，同大家玩多日，同大家玩多幾場，多謝。」

另一成員小龜亦多謝樂迷支持，令ToNick更有動力在港玩音樂：「今日開賣一陣訂票，已經有朋友打嚟話我哋賣晒啲飛，真係好開心，亦都好感謝樂迷嘅支持。因為我哋本身呢個騷叫此時此地，因為香港發生咗好多事，但仲要留喺度，係之後大家點行呢，我哋都好想話畀樂迷聽，我哋喺香港繼續做音樂，都係因為佢哋嘅支持。我哋都想講個message，佢哋仲有好多戰友嘅，有好多未完嘅夢想，香港都仲可以實現，希望佢哋睇完呢個騷仲搵到佢哋嘅力量，繼續向前行，咁我哋之後都有機會加場，如果售票情況唔錯嘅話。」

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