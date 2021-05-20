姜濤在2018年ViuTV《全民造星》中大熱奪冠後，短短兩年多已成為人氣王，今年更橫掃樂壇頒獎禮大獎，包括1月1日以年僅21歲奪得商台「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的歌曲大獎」，是史上最年輕的得主，風頭一時無兩，加上月初六場一票難求的MIRROR演唱會，將姜濤人氣推向高峯。不過，上月剛度過22歲生日的姜濤似乎未能應付突如其來的關注及壓力，昨日忽然在Ig與限時動態同步貼上黑底白字「I’m tired of everything」（我厭倦了一切），有網民形容他有厭世及萌生退出的念頭。

MIRROR隊友打氣

姜濤貼出厭世留言後，短短一小時內已有逾4,000人留言鼓勵，MIRROR隊友呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、江𤒹生（Anson Kong）及邱傲然（Tiger）不約而同鼓勵他：「頂住啊，錫你啖啦。」、「所有呀哥都喺度，不用擔心」及「cheer up」等為他打氣，彭秀慧、鄭欣宜、林欣彤及林奕匡等也送上問候。

MIRROR經理人「花姐」黃慧君在姜濤貼文半小時後，在其個人Ig限時動態同樣以黑底白字留言，為姜濤報平安：「不用擔心，他只是身體不適，休息幾天再向大家報平安。」《蘋果》昨日聯絡Edan，問到姜濤是否情緒不穩，Edan表示：「我都唔知，歐國盃（上周四的記者會）嗰日見過，我都問緊佢，但未知，可能佢都要啲時間休息吓，但應該冇乜事。」

其實姜濤已不只一次顯示身心疲累，今年情人節出席活動時因身體不適，受訪時突然向後跌，他亦自嘲身體孱弱：「唔好搵我呢類人做男朋友。」本月初忙於MIRROR演唱會排練時，他捱眼瞓深夜在Ig做直播時直認曾暈倒，又指不習慣突然受外界強烈關注，又曾因自己情緒差而向身邊人發脾氣等情況，明顯情緒不穩。演唱會結束後，他也在Ig貼相，並留言：「想念台灣，喘口氣。」

郭偉亮肺腑提醒

姜濤當年參加《造星》時甫出現即成大熱門，導師郭偉亮曾語重心長提醒他：「如果你話畀我聽你入呢行係因為好鍾意唱歌、跳舞，咁我就唔會好擔心。但如果係好想有名利、好想人愛、要人識同出名，咁我就會擔心，因為有一日你會遇到困難，你會迷失，唔知點向前，呢樣我好擔心你。」當刻姜濤虛心聆聽，似甚有共鳴。