現年32歲的日本「國民老婆」新垣結衣，前日宣佈與40歲男歌手星野源拉埋天窗，還傳出她拍罷明年播出的NHK大河劇《鎌倉殿的13人》之後，有機會在2023年引退。結衣BB與星野源因拍劇結緣，兩人在2016年大熱劇《逃跑雖可恥但有用》中被撮合成螢幕情侶，一直有傳兩人當時已經撻着，還搬到同一大廈入住不同單位。不過，結衣BB的發言人作出否認，兩人暫時尚未同居，未定會否辦婚禮，亦不會開結婚記者會。

今日有報道指，《鎌倉殿的13人》將在6月中正式開鏡，由於結衣BB與飾演主角北條義時的小栗旬是扮演初戀情人，故她也會在下月起全面開工，結衣BB與星野源暫時仍未註冊，一對新人有可能已揀定6月11或6月15日的好日結婚。

「逃恥婚」引起極大迴響，當地廣告界有意邀兩人以夫妻檔拍廣告，估計酬勞可高達1億日圓（約711萬港元），今日再有業界指兩人拍廣告的最新叫價可升至1.4億日圓（約1千萬港元）。另外，星野源和結衣BB在《逃恥》為第六集曾到伊豆取景，於當地旅館「宙SORA 渡月莊金龍」拍攝後即帶動旅客入住，為紀念兩位主角結婚，該旅館再次推出「逃恥Plan」，結果兩日已收到逾60個預約。

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