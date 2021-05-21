鍾培生與林作今日到旺角為下月播映的網上直播節目宣傳，兩人將在節目中鬥體能、應變及口才。他們在活動上繼續隔空口水戰，鍾培生取笑林作身為大律師，打3場官司亦輸掉，林作說：「頭先行過嚟，好多人搵我合照，以後我哋影合照嘅口號，就係打X鍾培生。」女友裕美亦有到場支持。

鍾培生受訪時提到林作早前首場拳賽的表現，他說：「佢啲步伐唔靈活、啲拳係亂揈、個呼吸唔好，睇到佢好緊張，咁我都想佢畀觀眾睇到啲好嘢。」他大口氣表示希望拳賽當日「有得打吓」。對於網民有指林鍾之戰純屬掠水，今日兩人又接受網上直播節目邀請，密密孖住吸金，鍾培生說：「我唔會理啲網民，因為好多人支持我，我冇時間理啲haters。」他坦言9月之戰帶來的收入比他預期多，更直言是近來「最大娛樂盛事」，他說：「幕後拳手、團隊都要出糧，嘉賓都要錢，總之識欣賞嘅人，我多謝佢哋，唔識嘅我都冇時間理佢哋。」鍾培生表示賺得越多，幕後團隊的酬勞亦會加碼。

林作與裕美齊齊受訪，積極備戰的他，身型越來越弗，問林作有否緊張？他笑謂：「緊條毛吖，仲有4個月，而家嘅進度超越預期。」至於鍾培生狂數他早前的拳賽表現，林作說：「嗰啲係流料，只係做個效果出嚟，未攞哂啲實力出嚟，唔可以用嗰個作為基準。」對於鍾培生取笑他打官司全輸，林作指對方跟無知的網民一樣：「都係人云亦云，大家知我實力啦，我睇佢都係表面輕敵，內裏淆底。」關於被指掠水，林作鬼馬地說：「佢係比較掠水，我係撲水，我諗好多人都心甘命抵課金畀我。」

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