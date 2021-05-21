子華神出關喇！

疫情影響全港經濟，但卻造就了外賣平台生意急增，幾間專做外賣速遞平台的公司，輸流找藝人拍廣告壯大聲勢，最近黃子華亦加入戰團，踢走為品牌代言好一段時間的鄭嘉穎，拍攝了一輯全新廣告片。

事實上，子華廣告產量向來不多，對上一次拍廣告已經是接近3年前的信用卡廣告，故他有新廣告出街，即時引起大家的關注，子華在短短100秒的廣告中，由頭講到落尾，似足平日站在台上開Talk Show，都幾肯定觀眾會由頭睇到尾，相信這就是廣告成功之處。

廣告片今日曝光，廣告以「點止搵食咁簡單」為口號，由精神、信仰、家人再講到尊嚴，透過提醒香港人不要只顧「搵食」，帶出外賣平台已不只提供叫外賣服務訊息。廣告中的對白，亦說中了不少港人心聲，當中包括「香港人搵食世界第一！因為喺香港人嘅生活之中，搵食排名第一！」、「搵食係精神，搵食係信仰，但係淨係搵食，倒頭嚟我哋搵到啲乜？」、「搵到份工，你老竇老母搵唔搵到你？」之後，子華又問大家「你真係好鍾意返工呀？有無時間搵鍾意嘅人？」、「搵到餐餐九大簋，係咪已經捱壞咗副偈？」最叫人值得反思的有「你搵到個首期，又有幾多時間留喺屋企？究竟係搵食無得揀，定係我哋喺搵食同生活之間，淨係揀咗搵食？」

子華去年賣樓投資賀歲片《乜代宗師》，電影上映遇上疫情，令香港及大陸的片房都受嚴重打擊，票房谷到盡都只有約3000萬左右。而他過去一年多，幾乎沒有現身公開場合，神隱一段時間忽然有廣告推出，的確頗有新鮮感。子華經理人接受《蘋果》電話訪問則表示，廣告片「橋好」是促使子華接拍的原因。她說：「條橋畀子華睇嘅時候已經係咁，之後大家開會，都係微調一啲好細微嘅嘢，出嚟有咁好反應，當然好開心，credit係要畀返製作同廣告公司，真係好多謝觀眾咁支持。」

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