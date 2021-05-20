曾有「Ball場風水師」之稱的七仙羽，近日不時參演ViuTV節目，包括《鬼同你上位》及《考有Feel》等，她還在近日的《ERROR自肥企画》中，跟「肥仔」梁業和「阿Dee」何啟華到大埔靈探，其流利的英語對白也成為網民熱話，有指因她有外籍男友；七仙羽的半鹹淡廣東話最近讓她踩入廣告界，成為「譚仔阿姐」。日前七仙羽在其位於深水埗的正能量中心接受訪問，原來中心周遭人流復雜，位處街市及茶餐廳附近，要到位於唐三樓的中心，更需要經過「一樓一鳳」。

說服小姐多念經

對於中心選址，七仙羽直言：「我冇乜好驚，啲小姐都有上嚟拜佛，有啲都唔想做呢行，但做雞咁好搵，當然佢哋都有貪婪，呢個係人性，咁我只可以慢慢說服佢哋多啲念經，將來轉正行。」七仙羽又指選址是因為方便行善：「我可以喺中環同其他地區，但做慈善唔係好方便。之前搵深水埗明哥一齊派飯畀有需要嘅人，直接去齋舖訂飯盒，有時見到邊一檔啲生意差，我就去買嘢派畀街坊，希望可以改善吓街坊生活，等啲舖頭生意好，慢慢建立好關係。」

七仙羽大學主修新聞系，碩士主修商業管理，畢業後曾在法新社、美國之音及台灣TVBS等機構做記者，其後搖身一變成為法科師傅，再走入電視圈，人氣越來越高。不過同行如敵國，七仙羽稱試過被其他師傅眼紅而「落降」，她說：「15年前已經有拍電視同寫專欄，又有寫啲男女感情，喺啲網站排名榜排第十名，但啲老師傅好嬲，試過落我降頭，不過我冇乜感覺，只係有少少發燒。」七仙羽表示遭同行下降，內心難免有點不開心，但對她而言，能夠用自己的法力去幫助人，當然另有一番感受。

做鴕鳥懶理負評

經歷過後，七仙羽也有所啟發，面對網民的惡意批評，她絕不介懷及反擊，反而是用自己的慈悲去化解。近年不少港人因民生、經濟及自身問題而負能量纏身，七仙羽寄語：「唔好向出面求，應該係內求 ，舉個例子，好多人鬧我，如果我睇完呢個訊息，一定會影響我情緒，如果我唔睇，咪唔會影響到我，我就好開心喇！總之你自己內心開心咁咪得，唔好理其他嘢。當然你會講，咁咪係鴕鳥，將個頭匿埋喺個窿入面，唔係唔理，係選擇性理。」