品牌Alaïa剛公告了令人興奮的消息！在今年宣佈接任Alaïa創意總監一職的比利時設計師 Pieter Mulier，向外媒WWD表示，他將會率領品牌於今年7月4日，即巴黎高級訂製時裝周前夕，舉行他入主後的首場時裝秀。

這場即將發佈的時裝秀，對於Pieter Mulier本人及Alaïa同樣意義深重。今次，除了是品牌在傳奇設計大師Azzedine Alaïa於2017年離世後，首次在巴黎高訂時裝周前夕發佈的最新時裝系列之外，更是Pieter Mulier首個親自「擔大旗」的成衣及高級訂製服系列。

品牌在Azzedine Alaïa大師掌舵的年代，其超凡的設計和剪裁技術，深得眾多名人喜愛，是時裝界一大經典女性品牌。而Pieter Mulier雖然是首次擔任品牌創意總監，但作為Raf Simons多年來出生入死的左右手，與Raf 共同經歷了Jil Sander、Dior及Calvin Klein各個重要時刻，Pieter Mulierｍ稱得上是身經百戰的設計師。相信這場Alaïa時裝秀，將會是今次巴黎高訂時裝展的一大亮點！

而在今季巴黎高訂時裝周中，同樣值得大家關注的，包括有闊別高訂52年的Balenciaga即將回歸，以及由Sacai設計師阿部千登勢的Jean Paul Gaultier高訂系列，勢將為時尚界帶來無法想像的驚喜！

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